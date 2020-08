Barcelone a finalisé la signature de l’attaquant adolescent de Sao Paulo Gustavo Maia sur un transfert de 4,5 millions d’euros, avec une clause de rachat de 300 millions d’euros, a annoncé jeudi le club.

La formation catalane avait versé 1 M € en mars au club brésilien pour avoir une option préférentielle d’acquérir 70% des droits sportifs du joueur.

Le Barça a payé les 3,5 millions d’euros restants pour décrocher le joueur sur un contrat de cinq ans.

Il représentera le Barca B la saison prochaine où il cherchera à faire partie de la première équipe.

Maia est arrivé à Sao Paulo à 14 ans et a été lié au club jusqu’en 2022. Il a remporté sept titres avec les équipes de jeunes de Sao Paulo et a connu sa meilleure saison en 2018-19 lorsqu’il a marqué 30 buts en 36 matchs.

La suspension du football au Brésil en mars en raison de la pandémie de coronavirus a empêché Maia de faire ses débuts en équipe première.

L’attaquant polyvalent, qui peut jouer à gauche ou au centre, a été coiffé par le Brésil au niveau des jeunes.

Sa signature continue la poursuite agressive du Barça des meilleurs jeunes talents du monde entier.

Le Barça a payé 31 millions d’euros pour signer l’international portugais de la jeunesse Francisco Trincao de Braga pour un contrat de cinq ans.

Le milieu de terrain offensif Pedri Gonzalez, 17 ans, a également rejoint le Barca plus tôt ce mois-ci en provenance de Las Palmas.

Lorsqu’on lui a demandé si les convoités Pedri et Trincao seraient vendus cet été, le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a déclaré qu’ils ne le seraient pas.

« Non. Ils ne le sont pas et ne le sont pas non plus Araujo, Riqui [Puig] ou Ansu [Fati]», at-il ajouté.« Nous essayons de créer une nouvelle génération de joueurs. La saison prochaine sera différente. Nous avons de jeunes joueurs qui arrivent dans l’équipe comme Trincao et Pedri et des joueurs promus des réserves du Barca comme Riqui, Ansu et Araujo. «