La Ligue des champions entre dans sa phase finale. Après l’arrêt causé par la pandémie, la compétition a repris son chemin et les huitièmes de finale sont partis en conséquence, deux belles surprises et une belle clé pour la prochaine manche.

D’une part, la surprise a été donnée par le Real Madrid et la Juventus, après avoir été éliminés du tournoi étant les champions de leurs tournois locaux respectifs, notamment dans le cas de la Juventus, car sur le papier, ils étaient plus forts que Lyon, et Tout indiquait que la Vecchia Signora allait garder le billet. Dans le cas du Real Madrid, ce n’était pas si choquant, car il a été éliminé par l’un des candidats pour rester avec le ‘orejona’: Manchester City.

Désormais, avec son objectif fixé sur les quarts de finale, la clé la plus excitante est celle de Barcelone – Bayern Munich, qui est prévue pour le 14 août, mais: qui arrive le mieux?

Eh bien, dans le duel entre Catalans et Bavarois, il y a un grand favori et c’est le Bayern Munich. Ceux dirigés par Hans-Dieter Flick viennent de l’écrasement de Chelsea de Frank Lampard avec un total de 7-1, et viennent également avec la motivation d’être les monarques du football allemand, des champions de Bundesliga et des champions de la Coupe d’Allemagne. . A Munich, ils rêvent de la triple couronne.

Aussi, l’équipe qui porte du rouge compte parmi ses rangs le meilleur buteur du tournoi, Robert Lewandowski. Le Polonais a inscrit 13 buts dans cette édition de la Ligue des champions, et s’est imposé comme le soulier d’or de la compétition. Vous conserverez sûrement ce titre individuel lorsqu’il sera finalisé. Et comme si cela ne suffisait pas, il fait également partie des participants au tournoi: avec 4 passes de but, «Tito» partage la tête avec Mahrez, Di Maria et Mbappé.

Dans l’état actuel des choses, Barcelone aura une tâche difficile en quarts de finale. Ceux dirigés par Quique Setién arrivent à la rencontre, après avoir battu Napoli de David Ospina avec un total de 4-2.

Lionel Messi est sa plus grande figure, et malgré les 3 buts qu’il a marqués dans le tournoi, en Argentine, il est l’espoir des supporters catalans d’atteindre les demi-finales. Avec la perte de la Liga, l’équipe du Barça est obligée de remporter la Ligue des champions pour sauver la saison. Duel des Titans!.