Le Bayern Munich a totalement embarrassé Barcelone lors d’une victoire 8-2 en Ligue des champions vendredi soir pour réserver une place en demi-finale du tournoi à Lisbonne.

La défaite a été la pire de l’histoire de Barcelone en Ligue des champions, tandis que le Bayern est devenu la première équipe à marquer huit buts lors d’un match à élimination directe de l’UCL.

Le match a démarré de manière fulgurante avec Thomas Muller qui a mis le Bayern en tête tôt et David Alaba concédant un but contre son camp à Barcelone quelques minutes plus tard pour mettre le score à 1-1 dans les 10 premières minutes.

Le Bayern est ensuite revenu devant juste après la barre des 20 minutes quand Ivan Perisic a capté une passe de Serge Gnabry et a tiré devant Marc-André ter Stegen avec un tir qui a pris une légère déviation et s’est retrouvé dans le toit du filet.

C’était 4-1 en faveur du Bayern peu de temps après, car un tir rapide a vu Muller préparer Gnabry avec une belle première passe pour un but avant de marquer son deuxième du match au premier poteau grâce à une aide de Joshua Kimmich.

Les champions d’Allemagne ont pris les trois buts d’avance dans le vestiaire, Barcelone sous le choc après 45 minutes d’ouverture qui les ont vus concéder quatre buts dans la première moitié d’un match à élimination directe de l’UCL pour la première fois de l’histoire du club.

Luis Suarez semblait avoir donné une bouée de sauvetage au Barça en deuxième mi-temps avec un but précoce, mais le Bayern a riposté quand Alphonso Davies a basculé sur la pointe des pieds et a coupé une passe à Kimmich pour une première fois facile pour faire 5- 2.

Le Bayern a continué à s’entasser, cette fois par Robert Lewandowski, qui est rentré à la maison sur un centre du joueur barcelonais Philippe Coutinho.

L’international brésilien a ensuite marqué un but de ses propres minutes plus tard et a ajouté un deuxième avant le temps plein pour compléter le combat 8-2 des champions de Bundesliga contre Barcelone.

L’équipe de Hansi Flick, la première à marquer huit buts dans un match de Ligue des champions, attend désormais le vainqueur du match de samedi entre Manchester City et Lyon pour voir à qui ils affronteront en demi-finale le mercredi 19 août.