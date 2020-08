Barcelone a battu ses bêtes noires du passé et a conservé l’avantage en Ligue des champions. L’équipe culé a gagné avec autorité à domicile, le Camp Nou, et a battu Napoli 3-1 (4-2 au total), qui avait David Ospina dans le but. Barcelone s’est qualifiée pour les quarts de finale et affrontera le puissant Bayern Munich.

En jeu avec les controverses du VAR, l’équipe dirigée par Quique Setién est passée à la phase suivante avec des buts de Lenglet, Luis Suárez et Lionel Messi. Insigne a marqué un penalty sur la visite, mais ce n’était pas suffisant.

Très tôt, Barcelone a ouvert le score avec une tête du Français Lenglet, qui a joué dans la première controverse après une poussée ou une lutte avec un défenseur de Naples. Le VAR n’a pas examiné et le premier but de l’engagement a été marqué.

La possession des hommes de Gattuso a atteint 20-80 dans les dix premières minutes, chose jamais vue ni au Camp Nou ni loin de lui. Dans la deuxième minute, une indécision de Piqué a permis à Mertens un tir rapproché qui s’est retrouvé sur le poteau gauche du but de Ter Stegen. Toutes les alarmes se sont déclenchées. Mais ce Barça des doutes, fragile et sans frapper dans la dernière ligne droite de la Liga, a su bien gérer le match et s’est transformé.

Napoli, qui a joué au chat et à la souris au match aller, est tombé dans son propre piège. Il contrôlait, mais le Barça était mortel. Sans Busquets ou Arturo Vidal, sanctionné; Rakitic était le milieu de terrain, De Jong a très bien lu le jeu et Sergi Roberto a livré. Lors du deuxième tir au but, c’était 2-0 pour les Catalans. Messi, dans une action au cours de laquelle il a trébuché sur le ballon entre quatre rivaux et a fini par tomber dans les filets à la 23. Sept minutes plus tard, les hommes de Setien auraient pu certifier la passe pour la phase finale à Lisbonne.

Après une belle action collective, Messi a contrôlé et battu Ospina, après un excellent centre de De Jong. L’arbitre, après avoir consulté le VAR, a annulé le 3-0 de la main des dix du Barça. Le VAR a dû à nouveau intervenir dans une action de Koulibaly sur Messi. L’Argentin était en avance sur l’action du défenseur, qui a frappé la cheville de l’attaquant.

Luis Suárez a fait 3-0 en remise. L’histoire de la première mi-temps ne s’est pas arrêtée ici. Un autre penalty, cette fois de Rakitic à Mertens, a permis à Insigne de marquer 3-1 à la 49e minute et de donner vie aux Napolitains qui n’avaient déjà que peu d’options. En seconde période, le Barça a joué pour s’assurer que rien ne se passe et ils ont réussi. Il a gardé le ballon, n’a pas risqué et a joué avec la tête. Qui a interprété le jeu à la perfection était Frenkie de Jong, très bien dans le jeu à l’espace et à la première touche. Vingt minutes pour aller

Gattuso regarda vers le banc et décida de jouer. Il a mis Politano et le mexicain Lozano. Plus de poudre à canon pour forcer au moins un but. Milik a réussi, à la 80e minute, mais hors-jeu; dans le seul des rares moments où les Italiens ont approché le but de Ter Stegen. À la fin, l’équipe de jeunes Monchu a fait ses débuts et le Barça a manipulé le ballon, touché et touché et laissé le match mourir. Messi, battu par l’effort et blessé par le coup subi en première mi-temps, était le reflet de la souffrance des Catalans, qui seront en phase finale à Lisbonne, où le Bayern Munich les attend. Le quart de finale se jouera vendredi prochain 14 dans la capitale lisboète