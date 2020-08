Quand l’écume de la victoire tombe, les vrais héros émergent, ceux qui, loin des projecteurs, construisent la stratégie, examinent l’ennemi, trouvent une stratégie et restent éveillés, en espérant que leur intuition se vérifie sur le terrain … comme si cela était possible au parler de football. Et oui ça l’est. Le test s’appelle Hansi Flick.

Alors que sur les couvertures passent Muller, Lewandowski, le morbide Coutinho, toute la puissance du Bayern Munich, demi-finaliste de la Ligue des champions, dans les coulisses, le discret entraîneur allemand sourit, entre ses cheveux gris.

Le leur, en bref, planifie. Hans-Dieter Flick était le génie derrière le quadruple championnat d’Allemagne lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, car en tant qu’assistant de Joachim Löw, il était en charge de coordonner la stratégie et la tactique teutoniques, celle qui, en aucun cas, ne permet que quelque chose se passe par hasard.

Il était le chef direct des coordinateurs défensifs et offensifs de la Mannschaft depuis 2006, l’homme qui a déchiffré l’« ennemi » dans le dauphin de l’Euro 2008, à la troisième place de la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010, en demi-finale de l’Euro 2012, celui qui a planifié en détail le 7-1 contre le Brésil en Coupe du monde puis, sur la base d’analyses et de longues heures de vidéo, a su neutraliser Lionel Messi en finale de Maracana. Ce qu’il a fait lors du récent quart de finale de la Ligue des champions 8-2 était en fait un rappel.

Et comment êtes-vous arrivé au Bayern? Après le Brésil, il a été directeur sportif de l’équipe nationale jusqu’en 2019 et est rentré chez lui, où, en tant que joueur, il a terminé 104 matchs, l’endroit qu’il n’a jamais quitté. Il n’est pas arrivé en parachute pour prendre les rênes dans l’urgence du limogeage de Niko Kovac car il était déjà là. Plus tard, lors de sa ratification, personne n’a été surpris. Il avait tout pour le poste.

« Le Bayern a un entraîneur capable d’enrichir l’équipe tactiquement. Avec Flick, la planification et le renforcement stratégique se combinent de manière formidable, ce qui est actuellement très nécessaire dans le vestiaire de l’Allianz Arena », a déclaré à l’époque la page de Bundesliga. Et pour être honnête, les titres: malgré la pause forcée par la pandémie, il n’a jamais perdu le nord, de loin il a travaillé à merveille avec l’équipe et, par conséquent, il a été sacré champion de la Ligue et de la Coupe 2019/2020. Encore une fois, ce qui était attendu.

Flick est venu dans ce vestiaire du Bayern avec une connaissance approfondie de chacun, après tout, sous sa tutelle dans l’équipe nationale allemande, des joueurs formés par le Bayern tels que Jerome Boateng, Thomas Müller, Manuel Neuer et Joshua Kimmich ont émergé, tous en lambeaux. à Barcelone à Lisbonne.

Et c’est ainsi que sa façon de mener le Bayern en demi-finale des Champions semble si naturelle. C’est le fruit de son dévouement, de sa discipline, si allemande, de son sérieux. Quand il travaillait avec Low lors de cette Coupe du monde au Brésil, il était dans le vestiaire le jour où le patron leur a dit, au milieu de la victoire 7-1: « Le match n’est pas encore terminé. Si je vois quelqu’un plaisanter avec les Brésiliens, je le changerai immédiatement. … Nous repartons 0: 0 et nous voulons aussi gagner la seconde mi-temps. » Flick l’a appliqué ce vendredi: son équipe a gagné 8-2.