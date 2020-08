Avec 3 buts d’avance, le Bayern Munich a reçu Chelsea à domicile pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’équipe bavaroise a rempli sa tâche au match aller, car avec des buts de Robert Lewandowski et Serge Gnabry (deux), ils ont montré à Stamford Bridge qu’ils étaient les favoris de la série, et aussi l’un des candidats avec lesquels rester. le titre.

Avec le match en cours, l’équipe allemande est allée chercher le résultat à domicile. Bien que l’obligation n’incombait pas aux Bavarois, ceux menés par Hans-Dieter Flick étaient fidèles à leur méthode de jeu, et exerçant une forte pression, ils ont acculé les «bleus».

La stratégie n’a pas tardé à porter ses fruits, et à la minute 8, Robert Lewandowski était en charge de mettre le premier but du match, Willy Caballero a renversé le pôle à l’intérieur de la surface et quelques secondes plus tard, le « 9 » rouge a transformé l’infraction en but. .

Après le but, Chelsea n’a pas pu réagir, et les Allemands ont continué à montrer leur bonne maniabilité du ballon, tandis que ceux menés par Lampard attendaient l’occasion de contre-attaquer.

À la 24e minute, Lewandowski était à nouveau le protagoniste du match. Avec une classe spectaculaire, l’attaquant de 31 ans a aidé le Croate Ivan Perišić, qui n’est entré que du côté droit et avec sa jambe moins habile, a marqué le deuxième but du match. Chelsea s’est réveillé quatre minutes plus tard, mais le but du jeune Callum Hudson-Odoi a été refusé.

Le match s’est poursuivi en faveur du Bayer Munich, mais l’équipe anglaise a réussi à écarter avant la fin de la première mi-temps, grâce à Tammy Abraham, qui a capturé un rebond de Manuel Neuer et n’a eu qu’à pousser le ballon. Avec 2-1 (5-1 au total), la première mi-temps s’est terminée.

La deuxième partie était un peu plus la même. Avec un match déjà réglé, Chelsea a pris l’initiative d’égaliser le score, mais le milieu de terrain du Bayern Munich est devenu solide, et au fil des minutes, ils ont pris le contrôle du ballon avec la tranquillité d’avoir un grand avantage sur le tableau d’affichage. .

Vers la 76e minute, Lewandowski est apparu à nouveau sur le terrain des Anglais pour assister le Français Corentin Tolisso, qui a battu le dos d’Emerson, et a poussé le ballon au fond des filets. 3-1 a indiqué le score.

Comme si 3-1 ne suffisait pas, quelques minutes plus tard, Lewandowski a clôturé avec un beau but, une soirée merveilleuse. En 84, le Polonais a reçu un centre d’Álvaro Odriozola, qui a frappé la tête pour battre à nouveau Caballero, qui, face à la puissante tête, n’a pas pu éviter le quatrième but.

Avec le 7-1 mondial et le temps réglementaire rempli, le Bayern Munich a obtenu le billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions, dans lesquels il affrontera Barcelone.