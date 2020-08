La saison de City s’est terminée par une déception (Photo: .)

Bernardo Silva a qualifié certains fans de Liverpool de «pathétiques» après que les supporters des Reds aient trollé les Portugais sur la sortie de Manchester City de la Ligue des champions.

L’équipe de Pep Guardiola était favorite pour remporter la compétition, mais a été éliminée par Lyon en quart de finale après une défaite choc 3-1 à Lisbonne.

Silva a irrité les fans de Liverpool lorsqu’il a refusé d’applaudir les Reds lors de leur première garde d’honneur en juillet dernier et que les supporters ont saisi leur chance pour riposter au milieu de terrain.

City était désespéré de remporter son premier trophée de la Ligue des champions et Silva a admis que malgré sa victoire en Coupe de la Ligue, ce fut une saison «frustrante» pour les Sky Blues.

« La saison 2019/2020 s’est terminée pour nous de manière très décevante », a déclaré Silva sur Twitter.

«À tous les fans, nous sommes désolés pour cette saison frustrante. La seule chose que nous pouvons promettre, c’est qu’en 2020/2021, nous nous battrons beaucoup pour faire beaucoup mieux et revenir à gagner des choses importantes pour vous. »

Silva a ensuite pris pour cible les supporters de Liverpool qui se moquaient de lui pour la défaite face à Lyon.

Et à tous les fans de Liverpool qui n’ont rien d’autre à faire que de venir sur un compte joueur de Man City, je suis aussi désolé pour vous mais pour les mauvaises raisons… 😠‚pathétique… allez célébrer vos titres, ou essayez de trouver un partenaire, boire une bière avec un ami, lire un livre… 🤦🠻« tant d’options! 😅 – Bernardo Silva (@BernardoCSilva) 16 août 2020

Il a poursuivi: « Et à tous les fans de Liverpool qui n’ont rien d’autre à faire que de se rendre sur un compte de joueur de Man City, je suis également désolé pour vous, mais pour les mauvaises raisons.

« Pathétique… allez célébrer vos titres, ou essayez de trouver un partenaire, buvez une bière avec un ami, lisez un livre, tant d’options! »

C’est la troisième saison consécutive que City est expulsé de la Ligue des champions en quart de finale, mais Guardiola a refusé de trouver des excuses pour son équipe.

« Un jour, nous briserons cet écart », a déclaré l’entraîneur de la ville à BT Sport.

Plus: Football



«La seconde mi-temps s’est bien passée, j’avais le sentiment que nous étions meilleurs, mais il faut être parfait dans ces compétitions.

«Je ne veux pas parler des circonstances [of Moussa Dembele’s first goal], il semble que je me plains ou que je trouve des excuses.

«Nous sommes sortis. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses et finalement cela n’a pas suffi.

«Nous avons commis des erreurs dans les deux cases à des moments clés et c’est pourquoi nous sommes absents.

«Nous avons marqué un but magnifique mais malheureusement nous en avons raté un autre. Vous devez être parfait, vous ne pouvez pas faire d’erreurs. »

