La star américaine des moins de 17 ans, Gio Reyna, a marqué un doublé alors que le Borussia Dortmund a frappé à deux chiffres contre l’Autriche Vienne 11-2 lors d’un match amical de pré-saison.

Reyna, qui est le fils de l’ancien capitaine de l’USMNT Claudio Reyna, a marqué aux neuvième et 23e minutes alors que Dortmund dominait ses rivaux.

Christoph Monschein et Aleksandar Jukic ont retiré des buts pour l’Autriche Vienne, mais ils n’étaient pas à la hauteur de la puissance de but de Reyna, Raphael Guerreiro, Immanuel Pherai, Jadon Sancho, Emre Can, Jude Bellingham, Taylan Duman, Marius Wolf, Thorgan Hazard et Nico Schulz.

Un échange complexe de passes entre Reyna et Guerreiro a conduit au premier but de Dortmund.

Après avoir frappé le ballon juste à l’extérieur de la surface, Guerreiro a glissé le ballon final au-delà de la défense d’Autriche Vienne et Reyna s’est converti d’un tir du pied droit devant Patrick Pentz.

Le joueur de 17 ans a ajouté son deuxième après 23 minutes lorsque Manuel Akanji a rétabli le ballon dans le chemin de Reyna dans la surface et il l’a martelé à la maison.

Il semblait que l’Autriche Vienne allait se battre lorsque Monschein en a retiré un à la 33 minutes, mais deux buts rapides de Guerreiro et Pherai avant la fin de la première mi-temps ont freiné ces espoirs.

Les deux équipes ont subi des remplacements complets à la mi-temps, mais ce changement n’a pas entamé les capacités de but de Dortmund.

Gio Reyna a marqué un doublé en première mi-temps pour aider Dortmund à atteindre deux chiffres. Photo de David Inderlied / alliance de photos via .

L’international anglais Sancho, qui est parti en pré-saison avec Dortmund malgré des liens avec un transfert important à Manchester United, a ajouté le cinquième de Dortmund après 52 minutes.

Avec l’aide de Can, Sancho a frappé un tir du pied droit du centre de la boîte vers le coin inférieur gauche.

Un manque de concentration de Dortmund une minute plus tard, cependant, a vu Jukic frapper un tir du pied droit de l’extérieur de la surface devant le gardien remplaçant Marwin Hitz.

Sancho a remboursé Can à la 65e minute avec la passe décisive lorsqu’il a fouetté un corner dans la surface et que l’international allemand l’a ramené à la maison.

Un penalty concédé par Niels Hahn a permis à Wolf d’entrer dans l’action à la 76e minute tandis que Hazard a ajouté un huitième deux minutes plus tard.

Nouveau transfert Bellingham, arrivé de Birmingham City en juillet, a ajouté un neuvième en 78 minutes.

Duman a amené Dortmund à deux chiffres à la 81e avec un tir du pied droit du centre de la surface.

Sancho a de nouveau obtenu l’aide à la 86e minute lorsque Schulz l’a frappé du côté gauche.