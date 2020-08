Giovanni Reyna a déclaré à Sam Borden d’ESPN qu’il n’allait jamais tourner le dos à l’USMNT et pense qu’un partenariat potentiel avec Christian Pulisic pourrait durer plus d’une décennie au niveau international.

Reyna, 17 ans, a impressionné les géants de la Bundesliga, le Borussia Dortmund, et est l’un des nombreux talents américains prometteurs jouant actuellement en Europe, y compris Pulisic du côté de la Premier League Chelsea.

Lorsque Reyna a fait ses débuts en équipe première pour Dortmund en janvier 2020, des rapports suggéraient que l’Angleterre tenait à lui demander de déclarer pour eux au lieu de l’USMNT. Mais malgré les qualifications pour l’Angleterre par l’intermédiaire de son père, l’international USMNT de 112 casquettes, Claudio, Gio a déclaré qu’il ne ferait que suivre les traces de Claudio et jouer pour les États-Unis.

« J’ai joué pour les États-Unis toute ma vie et j’ai été dans les équipes nationales de jeunes, mon père a joué pour les États-Unis, donc si je jouais pour un autre pays, ça ne me sentirait pas bien », a déclaré Reyna à Sam Borden d’ESPN pendant une interview de grande envergure qui fait partie d’un profil SC: Featured qui sera diffusé le 30 août. L’espoir de l’USMNT parle également de ses expériences pendant la pandémie de coronavirus, ainsi que de son installation à Dortmund aux côtés d’Erling Haaland et de Jadon Sancho.

«Les États-Unis sont mon pays d’origine, j’ai vécu ici presque toute ma vie, mais oui, c’était toujours les États-Unis, ce n’était jamais vraiment une discussion», a déclaré Reyna.

L’étoile montante de Dortmund devait faire ses débuts internationaux en mars, mais les matches contre les Pays-Bas et le Pays de Galles ont été annulés en raison du COVID-19.

« Les États-Unis sont mon pays d’origine, je suis un enfant américain alors, oui, j’espère, [I] peut bientôt entrer dans un camp américain. Je suis vraiment ravie de rencontrer tous ces gars », a déclaré Reyna.

Avec Pulisic à Chelsea, Sergino Dest à Ajax et Weston McKennie à Schalke, l’entraîneur Gregg Berhalter a un groupe talentueux de jeunes joueurs évoluant dans les meilleures ligues européennes. Il y a beaucoup d’enthousiasme autour du potentiel de Reyna à s’associer à Pulisic et il espère qu’ils développeront un partenariat qui pourra durer plus d’une décennie avec l’équipe nationale.

« Je pense que l’idée de nous [Pulisic and Reyna] jouer ensemble est vraiment excitant et, vous savez, je pense que les gens devraient commencer à regarder cela plus qu’à nous comparer », a-t-il ajouté.

« Si nous réunissons notre groupe et que nous jouions ensemble avec Christian, je pense que cela peut être très excitant pour les prochains, qui sait, 10 ou 15 ans. »