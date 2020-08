Pep Guardiola et Zinedine Zidane se retrouveront à nouveau vendredi (Photo: .)

La Ligue des champions reprend vendredi soir, les 16 derniers matchs restants se disputant deux jours avant le début des quarts de finale la semaine prochaine.

La compétition a été suspendue à mi-parcours des huitièmes de finale, avec quatre matches retour à jouer, et ils seront disputés dans le stade où ils étaient toujours prévus.

Cependant, à partir des quarts de finale, tous les matchs restants se joueront à Lisbonne et les matches seront unijambistes, la compétition atteignant rapidement son apogée le 23 août.

Deux équipes de Premier League restent, bien que Chelsea ait un pied de la porte après avoir été battu 3-0 par le Bayern Munich à Stamford Bridge au match aller.

Man City a de bien meilleures chances de progresser, après avoir battu le Real Madrid 2-1 en Espagne en février.

Ligue des champions 16 derniers matchs, calendrier et chaînes de télévision

Vendredi 7 août

20h: Juventus vs Lyon (Agg 0-1) – BT Sport 2

20h: Man City vs Real Madrid (Agg 2-1) – BT Sport 1

Samedi 8 août

20h: Barcelone vs Napoli (Agg 1-1) – BT Sport 2

20h: Bayern Munich vs Chelsea (Agg 3-0) – BT Sport 1

Les abonnés peuvent diffuser les matchs sur BT Sport Player ou sur l’application BT Sport.

Tirage au sort des quarts de finale

12 août: Atalanta vs PSG – Estadio da Luz

13 août: RB Leipzig vs Atletico Madrid – Estadio Jose Alvalade

14 août: Naples / Barcelone vs Chelsea / Bayern Munich – Estadio da Luz

15 août: Real Madrid / Man City vs Lyon / Juventus – Estadio Jose Alvalade

Tous les matchs ont joué à Lisbonne.

Demi-finales: 18-19 août

Finale: 23 août

Prix ​​en argent de la Ligue des champions

Gagnants: 19000000 €

Finaliste perdant: 15000000 €

Demi-finales: 12.000.000 €

Quarts de finale: 10500000 €

Huitièmes de finale: 9 500 000 €

