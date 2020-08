Au final, la bulle MLS is Back Tournament a fonctionné. Malheureusement pour la MLS, alors que les équipes retournent sur leur marché d’origine, elles ne peuvent pas emporter la bulle avec elles.

Après qu’une première vague de tests positifs pour COVID-19 a entraîné le retrait du FC Dallas et du Nashville SC du tournoi, la MLS est passée les trois dernières semaines sans une seule personne à l’intérieur de la bulle à Orlando, en Floride, ayant un test positif confirmé. Un tournoi qui a commencé avec une tension immense devrait se terminer sur une note triomphante avec la finale de mardi entre Orlando City SC et les Portland Timbers. (20 h HE, diffusez en direct sur ESPN).

«Ce que nous voyons dans les ligues sportives, c’est quels sont les effets de plus de tests», a déclaré le Dr Abraar Karan, médecin à la Harvard Medical School et au Brigham and Women’s Hospital travaillant sur la réponse au COVID-19 dans le Massachusetts. « En fait, vous prenez des cas et vous pouvez même influencer les comportements des gens en sachant qu’ils sont responsables du test. Et puis vous avez cette composante des mesures de santé publique de base comme le port d’un masque, la distanciation sociale, éviter tout contact avec les gens de la communauté. autant que possible. C’est donc une bonne chose qu’il n’y ait plus eu de cas. «

La MLS est déterminée à aller de l’avant avec des plans pour non seulement reprendre sa saison, mais aussi dans certains cas pour le faire devant les fans. C’est une décision qui menace de saper le bon travail qu’elle a accompli ces dernières semaines. Des sources ont confirmé que suite à la conclusion du tournoi MLS is Back, la MLS reprendra son calendrier de championnat à partir de mercredi lorsque Dallas et Nashville joueront le premier des trois matchs de maquillage manqués à Orlando. Un autre est provisoirement prévu pour le 16 août.

Dans une interview avec Fox Sports, le commissaire de la MLS, Don Garber, a déclaré qu’il était prévu que les fans assistent à des matches dans certaines villes tant que les restrictions locales seraient respectées. L’Athletic a rapporté plus tard que le premier match Dallas-Nashville se jouerait devant les fans, bien que les restrictions locales limiteront la fréquentation à 50% de la capacité.

Une source connaissant la situation a indiqué qu’environ cinq équipes envisagent l’idée et doivent soumettre des plans qui respectent les restrictions locales ainsi que celles des Centers for Disease Control and Prevention. Mais ces derniers mois ont montré que les restrictions locales ne sont pas toujours suffisantes pour arrêter la propagation de la communauté. Les fans devront également porter des masques et adhérer à la distanciation sociale, mais de telles exigences ont été imposées dans la USL lorsque les fans étaient autorisés à assister aux matchs, et le respect de ces protocoles était décidément inégal.

Le commissaire adjoint de la MLS, Mark Abbott, a refusé de parler de la perspective d’avoir des fans dans les gradins dès la semaine prochaine dans une interview avec ESPN, mais Karan était sans équivoque sur le fait que permettre aux fans d’y assister est une erreur.

« Il s’agit d’une continuation du sport à la recherche de profits par négligence de la santé publique », a-t-il déclaré. « Nous savons que même si le fait d’être à l’extérieur aide, les foules ne sont pas du tout idéales. Et je pense que cela donne aussi un mauvais signal aux gens qu’ils devraient se sentir en sécurité ou bien aller aux jeux maintenant quand il y a une grande partie de cela. pays auquel il faut vraiment réfléchir sérieusement comme un verrouillage de trois à quatre semaines pour espérer obtenir la transmission sous contrôle alors que nous nous dirigeons vers l’hiver. Je pense que c’est une erreur totale. «

ESPN peut également confirmer un rapport de . selon lequel le reste de la ligue reprendra le jeu le ou vers la fin de semaine du 21 août. La première phase du programme comprendra six matchs et sera régionalisée, y compris au Canada, où un 14 Une période de quarantaine de jours reste en place pour les personnes entrant dans le pays en provenance des États-Unis. Dans la mesure du possible, les équipes utiliseront des vols charters dans le but d’éviter les nuitées loin de leur ville d’origine. Douze autres matchs seront disputés plus tard dans l’année, de sorte que chaque équipe aura disputé 23 matchs à la fin de la saison régulière.

En planifiant la première phase de cette manière, MLS vise à gagner du temps dans l’espoir qu’à l’automne, les restrictions gouvernementales seront assouplies et que de grands rassemblements ou de longs voyages en voiture seront à nouveau réalisables.

Mais dans la bataille entre l’espoir et le COVID-19, le virus a trop souvent pris le dessus. Alors que les équipes MLS étaient à l’intérieur de la bulle, les cas et les décès ont augmenté dans certaines parties du pays à la suite de l’assouplissement des restrictions, et plusieurs États hébergeant au moins une équipe MLS – comme Washington, Texas, Floride et Géorgie – font face à un volume de cas.

Selon le New York Times, le 8 juillet, jour du début de la MLS, la moyenne des décès sur sept jours était de 591. Le 6 août, cette marque était de 1022. La Géorgie enregistre une moyenne de sept jours de 30 nouveaux cas par jour pour 100 000 habitants, selon le Washington Post – la deuxième pire note du pays. Le Texas enregistre avec la sixième plus haute note, avec 28. La Floride est à 27, septième dans le pays.

Pendant ce temps, alors que la MLS et des ligues comme la Ligue nationale de soccer féminin, la NBA et la LNH prospéraient dans des environnements confinés, d’autres ligues opérant en dehors d’une bulle en souffraient. La Major League Baseball a été en proie à une série de reports en raison de groupes de tests positifs dans les organisations Miami Marlins et St. Louis Cardinals. Plus proche du monde du football, une dynamique similaire se déroulait dans le championnat USL de deuxième rang. LA Galaxy II, l’équipe réserve du LA Galaxy, comptait 11 joueurs avec des tests positifs confirmés, entraînant l’annulation de deux matches. Au moment d’écrire ces lignes, la ligue a reporté un total de 11 matchs.

Ces réalités qui donnent à réfléchir n’arrêtent pas la MLS, qui est déterminée à reprendre la saison tout en essayant de garder les joueurs et le personnel à l’abri du COVID-19. La position de la MLS est qu’elle a beaucoup appris en étant dans la bulle et qu’elle se sent capable de créer un environnement suffisamment sûr pour que les joueurs puissent avancer.

« Alors que nous finalisons nos plans pour revenir jouer sur les marchés, comme nous l’avons été ici à Orlando, nous nous concentrerons fortement sur la santé et la sécurité de tous les participants », a déclaré Abbott. «Nous utiliserons ce que nous avons appris ici à Orlando, à savoir l’importance de procéder fréquemment à des tests pour identifier les personnes susceptibles d’être exposées au virus afin qu’elles puissent être isolées et soignées. Mais il est tout aussi important de veiller à ce que les gens continuent avec des pratiques pour les protéger, ce qui implique de porter des masques, d’éviter les grands rassemblements, de prendre des distances sociales. Si nous constatons à tout moment que cela ne fonctionne pas, nous y remédierons. «

La bulle abritant le tournoi MLS is Back a largement fonctionné par conception, mais que se passe-t-il si les matchs de la ligue reviennent sur les marchés nationaux? Devin L’Amoreaux et Matthew Stith / Major League Soccer

C’est un défi à la fois nouveau et familier. Avant le tournoi, la MLS a progressivement intensifié les pratiques, des séances individuelles à l’entraînement complet de l’équipe. On peut faire valoir que l’approche présentait des vulnérabilités considérables. À la fin du mois de juin, 18 joueurs de toute la ligue ont été testés positifs. Cela a été suivi par d’autres cas avec Dallas et Nashville juste au moment où le tournoi était sur le point de commencer. Ce n’est qu’une fois que les équipes sont entrées dans l’environnement contrôlé de la bulle que les choses se sont stabilisées.

Désormais, ces acteurs seront de retour sur leur marché d’origine, où les vulnérabilités sont les mêmes qu’avant le retour de MLS. La bonne nouvelle est qu’après avoir passé beaucoup de temps dans la bulle, en plus d’avoir vu ses coéquipiers être testés positifs, les protocoles sont devenus plus ancrés dans la vie quotidienne des joueurs. Cela rend la responsabilité des joueurs moins problématique que pour d’autres ligues qui sont en train de s’acclimater à jouer à des jeux au milieu de la pandémie.

Le gardien de but de l’Inter Miami, Luis Robles, a rappelé qu’il y avait eu deux cas positifs au sein de l’équipe avant de partir pour le tournoi MLS is Back. Bien qu’il n’y ait plus eu de propagation, l’expérience a conduit à la nécessité de suivre les protocoles.

« Vous pourriez dire qu’il y avait certainement une plus grande observance [after the positives] quand il s’agit de porter un masque, de distancer socialement, de désinfecter « , a déclaré Robles. » Et il n’y avait pas que les joueurs. C’était tout le personnel, toute l’organisation. «

Cette discipline s’étend également à la vie à la maison, Robles ajoutant qu’il devait dire à son fils qu’il jouerait au golf cette année au lieu du football dans le but de minimiser le risque de propagation communautaire du COVID-19.

L’inconvénient de jouer à des jeux sur les marchés nationaux est que la plupart des joueurs et du personnel passeront beaucoup plus de temps dans leur communauté qu’ils n’en ont pendant le tournoi, ce qui augmente leur vulnérabilité, bien que le niveau de risque varie. Dans une localité qui n’a pas un niveau élevé de transmission communautaire, le risque est relativement faible. Le contraire est vrai dans les comtés qui connaissent des niveaux élevés de transmission. Ajoutez les voyages et le niveau de risque augmente, même si MLS essaie de minimiser les nuitées et d’utiliser les vols charters.

«Ce que nous constatons dans le secteur des soins de santé, c’est que la majorité des personnes exposées ou [COVID-19] ne les obtiennent pas dans les hôpitaux, où des procédures et des politiques sont en place. Cela se passe dans les communautés », a déclaré le Dr Steven Pergam, un expert en maladies infectieuses au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle, qui se considère comme un fan du Seattle Sounders FC.« Donc, je pense que c’est le problème, que vous pouvez contrôler ce que vous pouvez contrôle pendant le voyage, mais ce sont aussi les environnements domestiques et ce qu’ils font en dehors du travail qui ne sont pas faciles à réparer. «

Karan a ajouté: « La transmission à domicile est un gros problème, car à la maison, vous ne portez pas de masque. Vous n’êtes pas à distance sociale. Vous dormez dans le même lit que votre conjoint. Donc, si votre conjoint est dans la communauté – même si vous ne l’êtes pas – toutes les personnes auxquelles elle est exposée peuvent se considérer comme exposées, ou vos enfants ou les autres membres de votre famille qui pourraient venir chez vous maintenant. Le profil de risque est maintenant exponentiellement plus grand.

Il y a aussi le défi supplémentaire des opérations le jour du match dans chaque ville MLS. Une source bien informée de la situation a déclaré que, tout comme elle l’a fait à la MLS is Back, la ligue instituera un système d’accès à plusieurs niveaux dans les stades, afin de mieux isoler les joueurs et les entraîneurs de la communauté. Pour réussir, il faudra un niveau de communication immense avec les membres du personnel qui n’ont pas vécu l’expérience de la bulle. Et si les fans sont autorisés à y assister, les complications augmentent considérablement.

Un aspect que la MLS envisage est de suivre l’exemple de la Major League Baseball et d’utiliser davantage ce qu’on appelle un test rapide au point de service. Les tests sur écouvillon nasal utilisés en Floride avaient un délai d’exécution d’environ 12 heures. Le test rapide est moins précis que le test sur écouvillon nasal, mais il peut renvoyer des résultats en quelques minutes. Ce type de vitesse peut aider à réduire davantage les chances d’un groupe de cas au sein d’une équipe.

L'ancien capitaine d'Orlando City, Kaka, évalue la course des Lions à la MLS est de retour et se souvient d'avoir joué pour Adrian Heath.

Mais l’utilisation d’un tel test soulève des questions plus larges sur l’allocation des ressources de soins de santé. Dans un pays où cela peut prendre une semaine pour obtenir les résultats du test COVID-19, est-il approprié de consacrer autant de bande passante de test aux sports professionnels, en particulier au milieu d’une augmentation des cas?

« J’ai de réelles réserves sur la façon dont une grande partie de cet argent va aux athlètes d’élite », a déclaré Pergam. « Je pense qu’il y a beaucoup de valeur dans le sport, et la pensée est que cela donne aux gens un exutoire pour avoir l’impression que la vie est de retour et qu’il y a de la normalité, même si je ne suis pas sûr que ce soit vraiment vrai. Je pense que c’est aussi très important de penser sur les conséquences et ce que cela donne au niveau national lorsque les tests sont vraiment difficiles. On a l’impression que certaines populations ont vraiment beaucoup d’accès par rapport à d’autres endroits du pays qui en ont très peu. se sentir juste. «

Il y a aussi la question des effets secondaires à long terme du COVID-19. Le cas du lanceur des Red Sox de Boston, âgé de 27 ans, Eduardo Rodriguez, qui manquera le reste de la saison après avoir développé une maladie cardiaque à la suite de son combat contre COVID-19, a attiré beaucoup d’attention et fait beaucoup pour saper l’argument selon lequel les jeunes athlètes ne souffrent d’aucun inconvénient à contracter le virus. Des lésions cérébrales ont également été signalées chez des patients atteints de COVID-19, quelle que soit la gravité de leur infection.

«Vous ne voulez pas regarder le COVID uniquement pour savoir s’il vous tue ou non», a déclaré Karan. «Parce que si cela vous désactive, ou rend le reste de votre vie un moment où vous avez des symptômes d’essoufflement, de fatigue ou autre, alors vous auriez vraiment souhaité ne pas l’avoir. Surtout si vous êtes un athlète, et cela a un effet fonctionnel sur vos performances.

«Nous ne savons pas combien de temps cela dure en termes de symptômes ou pourquoi certaines personnes ont des symptômes beaucoup plus longs que d’autres ou pourquoi le corps de certaines personnes réagit d’une certaine manière. Pendant que nous comprenons cela, je ne pense tout simplement pas que sens de mettre n’importe qui en danger en tant que cobaye, surtout pas les athlètes qui dépendent vraiment de leur santé physique plus qu’une personne moyenne. «

La saison devrait-elle même continuer, surtout compte tenu de l’état de la pandémie aux États-Unis? MLS a clairement décidé que c’était le cas. Une source a déclaré que la ligue avait le plan A, le plan B et le plan C, le plan C étant celui où la ligue annule la saison.

Après son expérience dans la bulle, Robles dit qu’il fait confiance à la ligue pour prendre la meilleure décision.

«S’ils trouvent un moyen pour nous de jouer sur le marché, et observent constamment ce qui se passe et surveillent le type de protocoles qui existent et fournissent l’environnement sûr dans lequel nous pouvons jouer, alors je suis à bord pour cela», at-il m’a dit. « S’ils ont appelé la saison maintenant et ont dit: ‘OK, 2020 est terminé’, je suis d’accord avec ça aussi. »

Une meilleure question est peut-être la suivante: étant donné les taux d’infection à travers le pays – et cela inclut les villes du MLS – est-ce que le MLS a intérêt à attendre que l’intensité de la pandémie diminue? Une source connaissant les réflexions de la ligue a déclaré que l’impact futur du COVID-19 est si incertain que la ligue estime qu’il est impossible de déterminer quel serait le meilleur moment pour reprendre le jeu. Pour l’instant, MLS est convaincue que ce qui est en place fonctionnera. Cela ne diminue en rien l’inquiétude de certains professionnels de la santé.

« Je crains que ce soit peut-être un laps de temps trop tôt, et nous avons besoin de plus d’informations », a déclaré Pergam. « Je ne sais pas quelle est la limite pour dire: » Allons de l’avant « . Je crains simplement que ce qui se passe avec COVID, c’est que vous ne savez pas vraiment qu’il y a un problème jusqu’à ce qu’il y ait un problème, et c’est déjà hors de la boîte. «

La boîte est en effet ouverte. MLS espère que son exposition au COVID-19 pourra encore être contenue.