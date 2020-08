Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a regretté les « erreurs » qui ne peuvent être permises en Ligue des champions et que contre l’Olympique de Lyon cela leur a coûté l’élimination en quart de finale. « Nous avons eu du mal à trouver les espaces, ils sont très physiques et très agressifs. En seconde période, nous avons été meilleurs, mais les détails ont fait la différence », a-t-il déclaré ce samedi après le match.

16/08/2020

On à 00:35

CEST

.

L’équipe anglaise est entrée beaucoup mieux en seconde période, mais après avoir dessiné le but français en première période, elle a délaissé sa surface à deux reprises, deux buts de Dembélé pour 1-3. En outre, Sterling n’a pas réussi à vider le but 2-2.

« Nous avons eu plus de chances, mais nous avons commis des erreurs et dans ce concours vous ne pouvez pas échouer. C’est difficile, mais cela fait partie du jeu. Vous devez le comprendre. Maintenant, nous devons réessayer. Le football offre d’autres opportunités et il faut essayer. Cette compétition en un seul match a ses avantages et ses inconvénients », a-t-il déclaré.

Guardiola était optimiste pour l’avenir, après un autre bâton dans la compétition continentale supérieure. « Parfois, il y a des clubs qui doivent franchir une barrière, comme le nôtre en quart de finale, et je pense que ce groupe finira par réussir », a-t-il déclaré.

Les deux échecs impardonnables qui ont condamné la ville | MEDIAPRO