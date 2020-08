Le brésilien Marcos Aoás Correa « Marquinhos », défense de Paris Saint Germain qui a mené le retour de son équipe face à l’Atalanta (2-1) avec un but et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, a estimé que «c’est du football» et que «dans un grand match tout est possible».

08/12/2020

On à 23:36

CEST

.

Il PSG est revenu avec des buts de Marquinhos et du Cameroun Maxim Choupo-Moting entre 90 et 93 à Atalanta et a triomphé 2-1, mettant fin au rêve européen de l’équipe italienne et envoyant l’équipe parisienne en demi-finale de la Ligue des champions.

« C’est une super fête. Ce n’était pas facile, c’était un match difficile, nous le savions. Nous avons eu un bon match. Les changements ont fait la différence. Nous avons une équipe de haut niveau, nous avons fait un super match et nos buts étaient mérités. Nous avions plus d’options. pour briser l’égalité avant, mais nous avons cru jusqu’au bout et à la fin nous avons réussi « , a-t-il déclaré Marquinhos à la fin du match, sur la télévision « Sky Sport ».

« Son objectif nous a fait mal »

« Atalanta n’a pas été une surprise. Nous savions que nous devions être prêts dès le début. Le premier but nous a fait mal. Le football est comme ça, quand un grand match est joué, tout est possible. Nous étions prêts à souffrir », at-il ajouté.

Il défense brésilienne il se prépare maintenant à disputer les demi-finales, qui seront opposées à celle entre l’Atlético Madrid et Leipzig, et a refusé de s’arrêter pour réfléchir à qui est le favori de l’autre côté de la table du tournoi.

« Il est trop tôt pour penser à la finale, il faut maintenant se reposer et penser à la demi-finale », a conclu le défenseur.