Le Bayern Munich était dans une forme sensationnelle (Photo: . pour le FC Bayern)

Le Bayern Munich et Barcelone se rencontrent dans un quart de finale de la Ligue des champions à succès à Lisbonne vendredi soir, les vainqueurs affrontant Manchester City ou Lyon dans les quatre derniers.

Ce n’est pas souvent que Barcelone débute une égalité en tant qu’outsider à ce stade de la compétition, mais c’est le cas ce soir au Portugal étant donné la forme effrénée des champions allemands.

Le Bayern a remporté ses 18 derniers matches toutes compétitions confondues et a battu Chelsea en deux matches lors des 16 derniers matchs et ils ont Robert Lewandowski sous une forme sensationnelle, marquant 12 fois lors de ses 10 dernières sorties.

Barcelone ne peut pas se vanter du même genre de résultats, après avoir abandonné son titre de Liga au Real Madrid, mais ils ont remporté une bonne victoire 3-1 contre Naples la semaine dernière pour réserver cette date avec les Bavarois.

Le match débutera à 20h le vendredi 14 août à l’Estadio da Luz de Lisbonne.

Sur quelle chaîne de télévision se trouve Barcelone vs Bayern Munich et y a-t-il une diffusion en direct?

BT Sport 1 diffusera le match en direct avec une couverture à partir de 19h.

Les abonnés peuvent diffuser l’action sur BT Sport Player ou sur l’application BT Sport.

Plus: Football



Actualités de l’équipe Barcelone vs Bayern Munich

Les deux équipes ont un bilan de santé presque propre avec les Espagnols qui manquent de peu à Samuel Umtiti et les Allemands sans Benjamin Pavard.

23/10 Barcelone

3/1 Nul

EVS Bayern Munich

Cotes fournies par Betfair

PLUS: Liverpool ouvre des pourparlers avec le Bayern Munich après avoir convenu de conditions personnelles avec Thiago

PLUS: Le chef du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, envoie un avertissement à Lionel Messi avant le duel d’Alphonso Davies

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } /** * Only load fb sdk if we have GDPR consent or CMP is not required */ (window.requireConsent || Promise.resolve()).then(function(hasConsent) { if (hasConsent) { if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } } }); })();