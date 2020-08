Le Bayern Munich a déchiré Chelsea lors du match aller à Stamford Bridge (Photo: Visionhaus)

Chelsea semble avoir une tâche ingrate devant eux en Bavière samedi soir alors qu’ils cherchent à renverser un déficit de trois buts lors du match retour des 16 derniers matchs de la Ligue des champions avec le Bayern Munich.

Les Blues ont été battus 3-0 à Stamford Bridge en février alors que les champions allemands les déchiraient dans l’ouest de Londres.

Le fossé en classe était clair alors que la jeune équipe de Frank Lampard se heurtait aux géants de la Bundesliga et ce serait l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de la Ligue des champions si les Bleus pouvaient se frayer un chemin vers les quarts de finale.

Le match débutera à 20h le samedi 8 août à l’Allianz Arena.

Sur quelle chaîne de télévision est le Bayern Munich vs Chelsea et y a-t-il une diffusion en direct?

BT Sport 1 diffusera le match en direct avec une couverture à partir de 19h30.

Les abonnés peuvent diffuser l’action sur BT Sport Player ou sur l’application BT Sport.

Plus: Football



Actualités de l’équipe Bayern Munich vs Chelsea

N’Golo Kante et Ruben Loftus-Cheek sont à nouveau en forme et disponibles, même si les Bleus seront sans Cesar Azpilicueta, Christian Pulisic et Pedro, tous blessés lors de la défaite finale de la FA Cup face à Arsenal.

Willian ne jouera pas avant sa sortie prévue du club dans les prochains jours.

Kinglsey Coman et Benjamin Pavard du Bayern Munich sont blessés.

Cotes Bayern Munich vs Chelsea

40/85 Bayern Munich

Nul 4/1

5/1 Chelsea

Cotes fournies par Betfair

Face à face lors des cinq dernières réunions

25 février 2020: Chelsea 0-3 Bayern Munich – Ligue des champions

30 août 2013: Bayern Munich 2-2 Chelsea – Super Coupe de l’UEFA

19 mai 2012: Bayern Munich 1-1 Chelsea – Ligue des champions

12 avril 2005: Bayern Munich 3-2 Chelsea – Ligue des champions

06 avril 2005: Chelsea 4-2 Bayern Munich – Ligue des champions

PLUS: Callum Hudson-Odoi réagit à la signature de Chelsea Timo Werner et Hakim Ziyech

PLUS: Chelsea a émis un ultimatum de transfert de Kai Havertz par Bayer Leverkusen

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } /** * Only load fb sdk if we have GDPR consent or CMP is not required */ (window.requireConsent || Promise.resolve()).then(function(hasConsent) { if (hasConsent) { if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } } }); })();