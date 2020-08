Les quarts de finale de la Ligue des champions arrivent, la finale 8 inédite, le frisson au maximum pour les protagonistes, tous prêts à Lisbonne pour des duels «kill-kill» qui seront soit une condamnation soit un exploit.

Et pour les Colombiens d’Atalanta, le match contre le PSG aura une saveur particulière: ils arrivent inspirés, avec tout le soutien de leur DT, Gasperini, quel que soit le partant, et la possibilité certaine de cesser d’être la surprise de se consolider comme révélation.

L’Atalanta est, sans aucun doute, l’une des équipes qui a montré le meilleur football dans cette campagne atypique, marquée par la pandémie et les suspensions, mais aussi par les résultats, qui soutiennent une équipe qui attaque ensemble, défend ensemble, en fonction du groupe et non dans l’individualité toute sa force.

Même ainsi, il y a ceux qui parviennent à se démarquer, comme Duván Zapata et Luis Fernando Muriel. Le premier a raté une bonne partie du parcours à cause d’une blessure rebelle et le second est déjà le substitut en or de l’Europe.

Zapata a souffert plus de deux mois pour se remettre d’une blessure à la cuisse mais est revenu avec tout: en 28 matches de championnat, il a marqué 18 buts, 3 de plus en Coupe et 1 en Ligue des champions. En 37 matchs, il a marqué 22 buts, à la puissance, au lieu et au sacrifice. Ce n’est pas en vain qu’il est actuellement l’un des grévistes les plus désirables de Calcio.

Et le mérite de Muriel n’en est pas moins: il a marqué 19 buts dans toutes les compétitions de la saison mais avec beaucoup moins de minutes que son compatriote, partant presque toujours du banc, profitant de chaque opportunité que Gasperini lui donne.

C’est cet arsenal de 41 buts entre les deux qui attend Keylor Navas, le gardien du PSG, celui qui a remporté la Ligue des champions à trois reprises avec le maillot du Real Madrid et maintenant avec les Français va pour la revendication, pour la possibilité de gagner sans les «meringues» éliminées, pour leur propre trophée.

Et il vaut la peine de dire que, jusqu’à ces quarts de finale, il a fait à merveille: c’est le gardien qui a marqué le plus de fois son but en zéros dans l’édition actuelle, avec un total de 5 fois, une de plus que d’autres comme Oblak (Atlético de Madrid) et Neuer (Bayern). En 7 matchs, sa performance est de 71,4%, ce qui fait de lui le meilleur de toutes les équipes qui se sont rencontrées à Lisbonne.

Le duel est alors servi: toute l’artillerie colombienne contre la sécurité des «Mister Champions» costaricains qui défendent désormais le but du PSG. On rentrera triste ce mercredi …