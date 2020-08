La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

TOP STORY: Lampard se concentre sur la signature de Gimenez pour 60 millions de livres sterling

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, cible le défenseur de l’Atletico Madrid José Gimenez, selon le Daily Star.

2 Liés

Les Bleus ont déjà signé l’attaquant Timo Werner et ailier Hakim Ziyech et devraient ajouter Bayer Leverkusen Kai Havertz à une nouvelle équipe, mais Lampard sait qu’il a besoin de renforts défensifs.

Arrière gauche du Real Madrid Sergio Reguilon est en pourparlers pour se joindre, avec des discussions déjà à un stade avancé, ont déclaré des sources à Rodrigo Faez et Alex Kirkland d’ESPN. Mais Gimenez ajouterait une qualité indispensable à la défense centrale des Blues, et bien qu’il ait une clause de libération de 110 millions de livres sterling, Lampard espère l’obtenir pour beaucoup moins.

L’Uruguayen est très bien noté, bien qu’il ait souffert d’une blessure cette saison. Et tandis que Chelsea a fait tourner Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Kurt Zouma et Fikayo Tomori, Gimenez s’insérerait parfaitement dans l’arrière central.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN? Accéder immédiatement

BLOG EN DIRECT

11.17 BST: Getafe aimerait signer le Real Madrid Brahim Diaz prêté cet été, a confirmé le président Angel Torres.

Le club était impatient de déménager pour Diaz, 21 ans, l’année dernière et était proche d’un accord en janvier avant que le meneur de jeu ne décide de rester au Bernabeu.

« Le Real Madrid sait que nous sommes intéressés par lui », a déclaré Torres à la radio Cadena COPE après la défaite de Getafe en Ligue Europa face à l’Inter mercredi. « S’ils nous laissent et qu’il veut venir, nous lui ferons de la place à Getafe. »

Diaz – qui a signé pour le Real Madrid depuis Manchester City en janvier 2019 – n’a fait que six matches de remplacement en Liga cette saison et cherche plus de temps de jeu.

11.03 BST: Barcelone a terminé la signature de l’attaquant adolescent de Sao Paulo Gustavo Maia sur un transfert de 4,5 M €, avec une clause de rachat de 300 M €, a annoncé jeudi le club.

La formation catalane avait versé 1 M € en mars au club brésilien pour avoir une option préférentielle d’acquérir 70% des droits sportifs du joueur.

10h30 BST: Mais Arsenal devrait-il s’intéresser à un joueur de 31 ans?

jouer

1:08

Gab Marcotti ne voit qu’une seule raison pour laquelle Arsenal voudrait ajouter Willian de Chelsea sur un contrat de trois ans.

10h25 BST: Willian a conclu un contrat de trois ans à Arsenal d’une valeur d’environ 100000 £ par semaine, ont déclaré des sources à Tom Hamilton d’ESPN, le déménagement devant être annoncé plus tard ce mois-ci.

Le joueur de 31 ans était en pourparlers sur un nouveau contrat à Chelsea mais mettra fin à ses sept ans d’association avec le club après qu’ils n’étaient pas prêts à lui offrir les conditions qu’il souhaitait. L’entraîneur-chef des Blues Frank Lampard voulait que Willian reste et a poussé le club à trouver une percée dans les négociations, qui sont dans l’impasse depuis des mois.

Cependant, des sources ont déclaré que Lampard n’avait pas réussi à persuader la hiérarchie de Chelsea de trier un nouveau contrat pour Willian et Mikel Arteta est intervenu pour sécuriser le milieu de terrain, qui a remporté deux titres de champion et la Ligue Europa à Chelsea.

10.06 BST: Alexis SanchezLe cauchemar de Manchester United est terminé après avoir signé pour l’Inter Milan sur un accord permanent.

United a accepté d’annuler les deux années restantes du contrat de Sanchez et l’international chilien a rejoint l’Inter sur un transfert gratuit et a signé un contrat de trois ans.

Des sources ont déclaré à Rob Dawson d’ESPN que United avait donné à Sanchez un « petit » paiement et les chefs de club sont satisfaits de la conclusion du sort désastreux de l’athlète de 31 ans à Old Trafford. Sanchez, selon des sources, a pris une réduction de salaire pour faciliter le déménagement.

10.04 BST: David Alaba envoie des signaux positifs, il signera un nouvel accord au Bayern Munich, rapporte le kicker.

Alaba, 28 ans, a un contrat qui expire en 2021 et les deux parties doivent encore parvenir à un accord sur un nouvel accord. L’international autrichien a été lié à Manchester City, mais a rêvé de jouer en Espagne et envisageait de déménager à Barcelone ou au Real Madrid.

Cependant, la crise économique dans le football causée par la pandémie de coronavirus n’a pas joué en sa faveur et après les premiers pourparlers entre Alaba et le Bayern se sont effondrés en juin, ils ont maintenant redémarré.

jouer

1:16

Gab Marcotti explique pourquoi un nouvel accord au Bayern Munich est bénéfique pour David Alaba et le club.

Ailleurs au Bayern, le kicker dit que le milieu de terrain Javi Martinez a été lié à un déménagement à Rennes.

Le joueur de 31 ans était l’une des pierres angulaires de la saison 2013 du Bayern, mais il a vu moins de temps de jeu ces dernières années. Sous contrat jusqu’en 2021, il n’a pas d’avenir à long terme à l’Allianz Arena et cet été sera la dernière chance pour les champions d’Allemagne de tirer profit de lui.

Kicker rapporte également que Lucas Hernandez pourrait quitter l’Allianz juste un an après son arrivée en tant que signature du record de la ligue après son transfert de 80 millions d’euros de l’Atletico Madrid.

Les blessures n’ont pas aidé le développement du joueur de 24 ans et le défenseur a Jérôme Boateng, Niklas Sule et David Alaba devant lui dans l’ordre hiérarchique de l’arrière central.

09.31 BST: Le Borussia Dortmund s’attend à garder l’objectif de Manchester United Jadon Sancho cet été, selon le directeur sportif du club allemand Michael Zorc.

United souhaite signer Sancho mais a jusqu’à présent refusé d’égaler le prix demandé de 120 millions d’euros de Dortmund. La Bundesliga a fixé une date limite au 10 août pour que les deux clubs parviennent à un accord, mais Zorc pense que l’ailier anglais restera.

« Je suppose que Jadon ira au camp d’entraînement lundi et jouera avec nous pour la saison à venir », a-t-il déclaré mercredi.

Le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a ajouté qu’il n’y avait eu aucun contact avec United, mais des sources ont déclaré à Rob Dawson d’ESPN que des négociations préliminaires avaient eu lieu. Aucune offre n’a encore été déposée, mais il reste l’espoir à Old Trafford qu’un accord puisse être conclu.

09.22 BST: Jeune de Manchester United Tahith Chong, 20 ans, fait pression pour un passage en Bundesliga, a confirmé son agent.

« Il aimerait jouer en Bundesliga », a déclaré Erkan Alkan à Bild. « Nous en discuterons avec Manchester United jeudi. »

Chong, un habitué des réserves de United, a été identifié par le Werder Brême comme un joueur pour aider l’équipe de Bundesliga à éviter une autre saison coincée dans une bataille de relégation. Les chefs de l’équipe allemande Frank Baumann et Clemens Fritz ont déjà rencontré Alkan plus tôt cette semaine et ils ont plus tard qualifié Chong de joueur potentiellement intéressant.

Chong est sous contrat à Old Trafford jusqu’en 2022 mais était limité à seulement trois brèves apparitions en Premier League la saison dernière. S’il devait déménager en Allemagne, il devrait rejoindre Brême pour un premier accord de prêt.

08.59 BST: Manchester City a annoncé la signature de Nathan Ake de relégué Bournemouth à un contrat de cinq ans jeudi soir.

Ake devient la deuxième signature de City de l’été après avoir annoncé l’arrivée de Ferran Torres de Valence.

Bournemouth devait tirer profit d’Ake après sa relégation de la Premier League et City a conclu un accord de 40 millions de livres sterling avec 1 million de livres supplémentaires de bonus, ont déclaré des sources à ESPN.

Chelsea avait une clause de rachat dans l’accord qui a vendu Ake à Bournemouth en 2017, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’elles n’étaient pas intéressées par un accord pour signer à nouveau leur ancien joueur.

Le joueur de 25 ans a fait 121 apparitions pour Bournemouth après avoir quitté Chelsea, initialement prêté, en 2016. Il a remporté 13 sélections pour les Pays-Bas.

– Grades de transfert: City obtient A pour Torres et B + pour Ake

jouer

1:04

Gab Marcotti explique pourquoi Nathan Ake est un « joueur Pep » et pense que Man City signera un autre défenseur.

08.28 BST: Villarreal a obtenu un accord de prêt du Real Madrid Prenez Kubo pour la saison 2020-21, des sources ont déclaré à Alex Kirkland d’ESPN. Le milieu de terrain arrivera à Villarreal avec un prêt d’une saison sans option d’achat incluse dans l’accord.

Kubo a passé la campagne 2019-20 en prêt à Majorque, où il a marqué quatre buts et en a mis cinq autres en 35 matches de championnat. Avec Eder Militao, Rodrygo et Vinicius Jr. occupant les trois places non européennes à Madrid la saison prochaine, Kubo, 19 ans, ne pouvait pas rester au club.

Pas moins de 30 clubs auraient manifesté leur intérêt pour l’acquisition de l’international japonais, mais Villarreal s’est avéré être la bonne personne. Le PSG aurait voulu signer Kubo pour un transfert permanent mais le Real Madrid n’a pas l’intention de vendre le joueur. Le Bayern Munich et l’Ajax souhaitaient également signer un prêt de Kubo mais le joueur préfère rester en Liga.

Madrid voulait un club qui paie les 2 millions d’euros de salaire de Kubo et qui donne au joueur la possibilité de jouer la compétition européenne la saison prochaine.

Villarreal, qui a nommé Unai Emery comme entraîneur le mois dernier après avoir limogé Javi Calleja, a terminé cinquième de la Liga pour se qualifier pour le football européen la saison prochaine.

08h00 BST: L’Inter Milan a accepté de signer Alexis Sanchez de Manchester United pour un contrat permanent de trois ans, a déclaré mercredi le PDG du club de Serie A, Giuseppe Marotta.

Sanchez a signé avec l’Inter en prêt au début de la saison 2019-20 après une période décevante à United où il n’a marqué que cinq buts en 45 matches.

Bien que le Chilien n’ait marqué que quatre buts en championnat cette saison, il semblait avoir redécouvert sa touche en Italie où il a dominé le classement du club avec huit passes décisives alors que l’Inter d’Antonio Conte a terminé deuxième derrière la Juventus.

« Ce sera officiel demain [Thursday] dans la matinée « , a déclaré Marotta à Sky Sports. » Le joueur est entièrement à nous et nous avons un contrat de trois ans avec lui. Nous pensons qu’il peut être un membre à part entière de notre équipe. «

Le transfert permettra également à Sanchez de jouer dans le reste de la campagne de l’Inter en Ligue Europa après s’être qualifié pour les quarts de finale mercredi avec une victoire 2-0 sur le club espagnol de Getafe à Gelsenkirchen, en Allemagne.

L’entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte, a applaudi son club pour avoir conclu l’accord. S’exprimant après la victoire de l’Inter sur Getafe en Ligue Europa mercredi soir, Conte a déclaré à Sky Italia: « L’opération de Sanchez a été une excellente décision de la part du club. Je félicite le club d’avoir clôturé une excellente opération, très pratique. Nous le méritons,

« Il est arrivé à un mauvais moment de sa carrière et avec nous, il s’est immédiatement blessé. Nous l’avons attendu et il va maintenant bien. Il est juste que nous soyons ceux qui peuvent maintenant l’apprécier. »

jouer

1:34

Gab Marcotti explique le « grand appel » que l’AC Milan doit faire concernant l’avenir de Zlatan Ibrahimovic.

PAPER TALK (par Nick Judd)

Le PSG et l’AC Milan en quête de signer Emerson du Barca

Barcelone arrière Emerson Royal n’a pas joué pour le club cette saison, mais sa forme pour le côté prêteur du Real Betis pourrait aider ses employeurs à lever des revenus indispensables, rapporte Sport.

L’AC Milan a déjà vu une candidature de 20 millions d’euros rejetée pour le Brésilien, et maintenant ils pourraient être expulsés de l’eau par les champions de France.

Barcelone et le Betis partagent les droits du joueur, et ce dernier sera en ligne pour une compensation si le joueur de 21 ans était vendu cet été grâce au joueur ayant un accord de prêt de deux ans.

Maintenant, ainsi que Milan, le Paris Saint-Germain intensifie son intérêt, bien qu’aucune candidature officielle n’ait été présentée.

Le PSG et Barcelone n’ont pas la meilleure relation, mais Emerson pourrait toujours être utilisé comme un poids lourd pour le transfert de Neymar, les rumeurs continuent malgré le fait que le Brésilien se déclare heureux dans la capitale française.

Arsenal se déplace pour le défenseur lillois Gabriel

Défenseur recherché Gabriel Magalhaes semble se rapprocher d’un déménagement à Arsenal, selon le média français La Voix Du Nord.

Les chefs des artilleurs se sont entretenus avec les représentants du joueur et il semble maintenant que les Londoniens aient devancé leurs rivaux Manchester United et Chelsea dans le but de débarquer le Lillois de 22 ans.

Lille veut 30 millions d’euros pour un joueur acheté pour 3 millions d’euros en 2017, tandis que Naples le surveille également.

Tap-ins

– Le patron du PSG Thomas Tuchel exige son signe latéral David Alaba pour renforcer sa défense, selon Le10 Sport. Alaba a été une cible à long terme pour les champions de France mais l’intérêt s’est intensifié, Tuchel souhaitant remplacer le sortant Thiago Silva avec l’expérience de l’Autrichien. Alaba a encore un an à son contrat, et bien que le PSG semble être le favori, Le10 Sport pense que le Bayern préférerait vendre à Barcelone ou au Real Madrid.