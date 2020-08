L’international mexicain Uriel Antuna a été suspendu par Chivas. Photo par ULISES RUIZ / . via .

Les attaquants de Chivas et du Mexique Uriel Antuna et Alexis Vega ont été « indéfiniment » suspendus de l’équipe du club après qu’une vidéo du duo buvant et chantant soit devenue virale sur les réseaux sociaux moins de 48 heures avant le match de Liga MX de l’équipe contre Toluca.

Antuna a célébré son 23e anniversaire vendredi et a semblé avoir un rassemblement, avec une vidéo émergeant sur les médias sociaux – apparemment via une histoire Instagram que Vega a rapidement supprimée – des deux chantant. Antuna a bu dans une bouteille de vodka qu’il tenait.

Le club entièrement mexicain Chivas a commencé la saison sans marquer de but lors de ses trois premiers matchs, avant que l’entraîneur-chef Luis Fernando Tena ne soit renvoyé et remplacé par Victor Manuel Vucetich. Depuis, le club a remporté ses deux derniers matchs.

La mauvaise discipline dans l’équipe a été une préoccupation ces derniers mois et Antuna a été renvoyé dans l’équipe des moins de 20 ans et condamné à une amende en février dernier pour un autre incident présumé hors du terrain.

« Chez Chivas, nous voulons inspirer le Mexique et pour ce faire, nous avons besoin de professionnels sur et hors du terrain, à tous les niveaux, des joueurs aux entraîneurs, directeurs et staff », a ajouté le communiqué de Chivas.

« Nous ne nous reposerons pas tant que nous ne serons pas tous convaincus que porter ce maillot et défendre notre badge requiert engagement et professionnalisme 24h / 24 et 7j / 7. »

Antuna et Vega faisaient partie de l’équipe mexicaine qui a remporté la Gold Cup l’été dernier. Les deux se sont également récemment rétablis du COVID-19, la femme d’Antuna ayant publié le mois dernier une vidéo de l’ailier souffrant de fièvre au lit.