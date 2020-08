Eric Maxim Choupo-Moting était en dehors du tronçon décisif de la Ligue des champions. En janvier dernier, lorsque les clubs ont annoncé les joueurs inscrits pour disputer la phase finale de la meilleure compétition européenne, Thomas Tuchel a exclu l’attaquant germano-camerounais. Mais le football est une discipline capricieuse et inconstante. Ce qui est noir aujourd’hui peut être blanc demain et vice versa.

13/08/2020 à 18h42

CEST

X. Serrano

Ainsi, l’arrêt sportif qui a suivi la propagation du coronavirus a eu un effet inattendu pour Choupo-Moting. La première compétition européenne a été reportée au mois d’août, avec des contrats pour Thomas Meunier et Edinson Cavani déjà expiré. La marche de l’Uruguayen a ouvert une brèche en tête pour l’attaquant né à Hambourg il y a 31 ans. En fait, n’eut été de la décision de Cavani, à peine Choupo-Moting serait aujourd’hui un acteur de la PSG. Son contrat a expiré en juin dernier, mais il a accepté de le prolonger en raison de la Ligue des champions. Un pari qui a fait ses preuves.

L’Allemand-Camerounais s’est imposé comme le héros du retour parisien, un honneur dont très peu le croyaient capable. Beaucoup doutaient de sa signature à l’été 2018 – un an après l’arrivée de Neymar et Mbappe-, de Stoke City à un coût nul. Son entrée à onze minutes de la fin dans le choc décisif quart de finale contre le Atalanta, avec un adversaire 1-0 sur le tableau de bord.

Cependant, Choupo-Moting Il a fait confiance à ses capacités: « Quand je suis parti, j’ai pensé: » On ne peut pas perdre, on ne peut pas rentrer à la maison comme ça. » J’ai fait confiance à moi et à l’équipe. C’est désormais une petite partie de l’histoire du PSG, a déclaré l’attaquant après la fin du match. L’ex de Hambourg, Mayence, Schalke, Nürnberg et Alimenter a marqué le but gagnant en remise, donc Neymar Il lui a décerné le prix «MVP» que l’UEFA lui avait décerné. Et pense que Choupo-Moting ça ne devrait pas être là.