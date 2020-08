Après une saison qui devrait être irremplaçable et inédite, la Ligue des Champions 2019/2020 touche à sa fin Et après 14 mois de compétition, y compris des pauses, le PSG et le Bayern Munich décideront ce dimanche qui est le champion. Le PSG et le Bayern se battront pour l’orejona, mais aussi pour un prix économique qui semble succulent.

22/08/2020 à 12:44

CEST

.

Pour l’instant, le PSG et le Bayern Munich ont déjà obtenu 15 millions d’euros, ce qui est le prix que remportera le finaliste, le finaliste. Dans le cas de se proclamer champion, alors il doit ajouter quatre millions de plus à ses caisses, c’est-à-dire qu’il aura un prix de 19 millions d’euros.

Un montant économique que le champion et le finaliste doivent ajouter à ce qui a été récolté jusqu’à présent dans cette Ligue des champions atypique, car ils ont ajouté des tours de qualification. Souvenons-nous que juste pour les qualifications, l’UEFA attribue 15 millions à chaque club participant. A cela, il faut ajouter d’autres revenus supplémentaires tels que 2,7 millions d’euros pour la victoire en phase de groupes et 900 000 euros pour le tirage au sort.

De là, les clubs qui avancent dans la compétition accumulent de l’argent et des bonus. Les qualifications pour les huitièmes de finale étaient de 9,5 millions d’euros; La qualification pour les quarts de finale était de 10,5 millions d’euros, tandis que l’entrée en demi-finale signifiait un revenu supplémentaire de 12 millions d’euros. Et que cette année il y a eu une phase finale d’un seul match et que quelques huitièmes de finale se sont disputés à huis clos.

Un coup dur économique important pour les clubs qui ont avancé et qui attendaient des revenus de collecte dans leurs stades.