Alors que la saison la plus longue et la plus étrange de Premier League est enfin mise au lit, les grands clubs rêvent déjà de ce que la prochaine pourrait contenir. Il y aura également quelques cauchemars si les matchs continuent à se jouer dans des stades vides au milieu d'une flambée de nouveaux cas de coronavirus.

Alors que la saison la plus longue et la plus étrange de Premier League est enfin mise au lit, les grands clubs rêvent déjà de ce que la prochaine pourrait contenir. Il y aura également quelques cauchemars si les matchs continuent à se jouer dans des stades vides au milieu d’une flambée de nouveaux cas de coronavirus.

La nouvelle campagne devrait débuter le 12 septembre. En d’autres termes, la pause n’est que de six semaines et encore plus courte pour les clubs encore engagés dans des compétitions interclubs européennes. L’intérêt de Chelsea pour la Ligue des champions est susceptible de se terminer vendredi lorsqu’il rencontrera le Bayern Munich derrière 3-0 au match aller de leur huitième de finale, mais les deux clubs de Manchester et les Wolves pourraient être impliqués jusqu’à fin août.

Pendant ce temps, Liverpool doit jouer Arsenal dans le Community Shield le 29, bien que la participation des champions n’ait pas été mystérieusement confirmée dans un communiqué de presse de la Football Association la semaine dernière.

Au milieu de tout cela, le mercato est ouvert jusqu’à début octobre. Personne ne peut être sûr de l’impact des problèmes de trésorerie causés par la pandémie sur le marché, mais cela semble être un mauvais moment pour tous, sauf les clubs les plus riches, pour casser leur tirelire.

Chelsea a été le plus rapide à l’écart avec les premiers accords pour Hakim Ziyech, un créateur réputé de l’Ajax venant de l’aile droite, et Timo Werner, l’attaquant rapide et prolifique du RB Leipzig. Kai Havertz, le milieu offensif très apprécié du Bayer Leverkusen, devrait également signer à Stamford Bridge.

Cela donne au manager Frank Lampard l’embarras de la richesse dans les zones d’attaque, avec les nouveaux hommes en compétition aux côtés de Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi, Olivier Giroud, Tammy Abraham et Mason Mount. Michy Batshuayi est toujours au club, bien que sûrement disponible pour le transfert. Pedro est lié à la Roma et il y a une incertitude sur Willian, qui est en rupture de contrat et semble peu enclin à en signer un nouveau.

Pourtant, les problèmes de Chelsea sont en défense. Ils ont concédé 54 buts en championnat, autant que Brighton, 15e, raison pour laquelle la poursuite de Declan Rice est si importante. L’international anglais est généralement déployé en tant que milieu de terrain par West Ham, mais est également considéré comme son meilleur défenseur central et c’est là que Chelsea peut l’utiliser. Il ne sera pas bon marché, cependant; attendez-vous à ce que West Ham joue au hardball. Lampard veut aussi l’arrière gauche de l’Angleterre Ben Chilwell de Leicester

Et Chelsea est à la recherche d’un nouveau gardien de but. Lampard n’a pas été impressionné par la forme et l’attitude de Kepa Arrizabalaga, donc son omission pour la finale de la FA Cup n’a pas été une surprise. Nick Pope de Burnley, qui a été superbe cette saison, serait une bonne idée à un prix abordable.

Pep Guardiola et Ole Gunnar Solskjaer doivent améliorer leurs équipes pour défier Liverpool. Photo de Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via .

Manchester City a déjà emménagé pour recruter l’ailier de Valence Ferran Torres, âgé de 20 ans, en remplacement de Leroy Sane, lié au Bayern Munich. City a fait accepter une offre de 41 millions de livres sterling par Bournemouth relégué pour Nathan Ake, ce qui renforcerait une défense parfois fragile.

Il est clair que Pep Guardiola a perdu confiance en John Stones et Nicolas Otamendi, tandis qu’Eric Garcia, 19 ans, aurait hâte de retourner à Barcelone. Attendez-vous donc à ce que City fasse une autre grosse signature défensive, avec Kalidou Koulibaly de Naples et David Alaba des joueurs du Bayern qui pourraient faire pour eux ce que Virgil van Dijk a fait pour Liverpool. Cependant, la question de savoir si elles peuvent être signées est une tout autre affaire.

Il sera fascinant de voir si Guardiola cherche un remplaçant pour David Silva – «Merlin», comme on l’appelle au club – après 10 années merveilleuses au stade Etihad. Si un déménagement est fait, il sera vu comme un coup de pied dans les dents pour le talentueux Phil Foden, qui a fait un long apprentissage. Guardiola a parlé à plusieurs reprises du joueur de 20 ans en termes élogieux; va-t-il lui faire confiance pour remplacer Silva?

Les champions de Liverpool ont remporté le titre par 18 points et ne semblent pas pressés de s’ajouter à une formation qui n’a pas de faiblesses apparentes. Le XI de départ habituel est complété par des députés compétents comme James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, Joel Matip, Divock Origi, Takumi Minamino, Curtis Jones et Neco Williams, alors ne vous attendez pas à beaucoup d’activité, même si Adam Lallana a parti pour Brighton et Dejan Lovren a rejoint le Zenit Saint-Pétersbourg.

Ce serait une surprise si Jurgen Klopp ne voulait pas faire venir quelques joueurs, ne serait-ce que pour rafraîchir les choses et garder ses habitués sur leurs gardes. Un point de vue personnel est que Liverpool sera extrêmement difficile à faire tomber, avec un manager qui ne permettra aucune complaisance et qui prendrait grand plaisir à contrecarrer à nouveau Guardiola.

Sans jamais être éblouissants, les Spurs sont passés de la 14e à la sixième place sous Jose Mourinho, mais ils semblent avoir besoin d’une intervention chirurgicale importante et d’un meilleur recrutement que le cher milieu de terrain inadapté Tanguy Ndombele, qui a eu du mal après son arrivée l’été dernier. Un créateur de milieu de terrain de premier ordre pour compléter le talent de Giovani Lo Celso est essentiel.

À l’arrière, Toby Alderweireld reste mais est probablement passé de son mieux. Jan Vertonghen part et doit être remplacé car Davinson Sanchez n’est pas une réponse à long terme si Tottenham veut redevenir une équipe parmi les quatre premières. La même chose s’applique à Eric Dier, tandis que l’arrière droit est un autre problème.

Ensuite, il y a le problème de Harry Kane. Mourinho l’a étouffé d’adoration dans l’espoir que son attaquant vedette ne lui pique pas les pieds, mais Kane voudra être assuré que les Spurs investiront pour devenir des candidats au trophée. Autant qu’il aime le club, la tête de Kane pourrait être tournée si la bonne offre venait d’une élite européenne, pensant que la pandémie avait probablement réduit cette chance.

Dans l’intervalle, les Spurs ont commencé avec une offre de 25 millions de livres sterling pour le capitaine déchu de Southampton, Pierre-Emile Hojbjerg, ancien protégé de Guardiola au Bayern Munich, et cette signature semble probable malgré l’intérêt d’Everton. L’intérêt pour Troy Deeney de Watford ne peut être qu’une couverture pour Kane.

Manchester United semble bien placé pour signer le brillant international anglais Jadon Sancho du Borussia Dortmund – l’accord serait conclu à 108 millions de livres sterling (si vous incluez des modules complémentaires). La signature de Sancho aurait un impact aussi important à Old Trafford que l’acquisition en janvier de Bruno Fernandes, qui a fait de United une équipe à surveiller avec une rafale de buts et de passes décisives. Sancho est un talent rare, glissant dans des positions dangereuses pour marquer et se fixer des buts sous tous les angles. La façon dont le manager Ole Gunnar Solskjaer l’intègre dans son équipe aux côtés de Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Martial et le nouveau Mason Greenwood est un beau problème à avoir.

Mais trouver le bon mélange entre la soie et l’acier n’est peut-être pas facile. De plus, qu’arrive-t-il à Dan James et Jesse Lingard? Il pourrait y avoir un dégagement de United cet été; il est difficile de croire que le club n’écouterait pas les offres décentes pour ces deux-là ainsi que pour Fred, Juan Mata, Phil Jones, Eric Bailly et Diogo Dalot.

Certains pensent que United doit se renforcer en défense, mais des améliorations significatives ont été apportées dans ce domaine après que 130 millions de livres sterling ont été dépensés pour Harry Maguire et Aaron Wan-Bissaka l’été dernier. Dans le but, savoir si un David De Gea vulnérable peut repousser le défi de Dean Henderson, qui a tellement impressionné pour Sheffield United, sera une sous-intrigue intéressante.

Certes, l’attrait du football de la Ligue des champions renforce la main de Solskjaer sur le marché, tout comme la situation financière relativement saine du club.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et une foule d’autres invités chaque jour alors que le football trace un chemin à travers la crise des coronavirus. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Quant à Arsenal, qui a expié une saison terrible qui les a vus terminer huitièmes de la ligue en remportant la FA Cup, tout dépend de la signature du buteur compulsif Pierre-Emerick Aubameyang. L’actuel s’épuise l’été prochain, donc les Gunners risquent de le perdre pour rien s’il n’y a pas de nouvel accord en place. Une impasse continue les forcerait sûrement à vendre dans les prochaines semaines, et il y aurait une file d’attente à mi-chemin de l’Europe pour ses services.

Mikel Arteta a inculqué une mentalité plus dure à Arsenal et est « confiant » qu’Aubameyang restera, même si le joueur lui-même n’était manifestement pas disposé à discuter de la situation après ses deux victoires de match contre Chelsea à Wembley.

Il est impossible qu’Arsenal puisse obtenir un autre buteur de la qualité de l’international gabonais, alors ils devraient payer Aubameyang tout ce qu’il faut pour rester. Il a 31 ans et pourrait gagner des millions grâce à un dernier grand mouvement. Il a droit au meilleur dollar.

Au-delà de cette question cruciale, Arsenal aura William Saliba, le défenseur de Saint-Étienne de 19 ans qui a été signé il y a un an puis prêté au club français. On parle de Willian se déplaçant à travers Londres depuis Chelsea, et une autre cible du milieu de terrain défensif est Thomas Partey de l’Atletico Madrid, bien que les clubs soient très séparés dans leur évaluation d’un artiste sérieux et expérimenté.

Ce qui arrive aux parias Matteo Guendouzi et Mesut Ozil est une supposition. De toute évidence, les deux sont à vendre, mais qui peut se permettre le salaire de 350 000 £ par semaine d’Ozil?

Arteta est une bonne nouvelle pour Arsenal, mais jusqu’où il peut les emmener dépendra de la profondeur des poches de Stan Kroenke, pour qui les fans des Gunners sont profondément cyniques. Il se peut qu’une pire fin de championnat depuis 25 ans incite le propriétaire américain à passer à l’action, mais beaucoup le croiront quand ils le verront.