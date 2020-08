Il y a des footballeurs qui ont une histoire d’amour particulière avec certaines équipes en termes de prise de mesure. C’est le cas de Maxwel Cornet avec Manchester City. Et est-ce que les quatre derniers buts de l’ailier ivoirien en Ligue des champions ont été contre l’équipe de Pep Guardiola. Quatre buts en trois matchs, pas mal.

Le dernier et le plus récent est celui qu’il a réalisé en duel quart de finale ce samedi au José Alvalade. Sur terrain neutre, le jeune footballeur n’a pas non plus plissé et en première mi-temps il a vu but après traquer un échappé qui correspondait très bien au bâton court d’Ederson. Le grand tacle défensif d’Eric Garcia contre Ekambi était lettre morte.

Auparavant, Cornet était le principal coupable d’avoir donné des maux de tête à Pep lors de la phase de groupes de la dernière édition de la Ligue des champions. City et Lyon se sont rencontrés en phase de groupes et c’étaient les buts du Parc OL qui valaient un match nul (2-2) et il a ouvert la boîte lors de la victoire historique que l’équipe de France a remportée à l’Etihad (1-2).