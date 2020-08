La Juventus est entrée à la mi-temps avec l’illusion intacte de pouvoir revenir au match retour des huitièmes de finale contre Lyon. L’équipe de France, qui avait franchi un but de Memphis Depay dans un penalty douteux, a vu la situation se retourner contre eux avant les vacances. avec une peine maximale contre non moins douteuse. Cristiano Ronaldo n’a pas échoué et le 1-1 laisse deux buts pour faire tourner le 1-0 du match aller.

08/07/2020

Le 08/08/2020 à 00:22

CEST

.

Le jeu est entré un coup franc de Pjanic. Lopes avait tiré une belle main deux minutes plus tôt pour éviter le but de CR7 sur un coup franc et le Bosniaque, futur joueur du Barça, s’est occupé du suivant. Son tir a touché la barrière mais l’arbitre a compris que Memphis il a dévié le cuir avec sa main. Les rediffusions n’ont fait que soulever plus de doutes sur la décision.

Cependant, et bien que le VAR l’ait examiné, la tresse n’est pas allée au moniteur et Cristiano était en charge de l’exécution de la pénalité. Les Portugais ont trompé Lopes et égalisé le duel juste avant la pause pour donner l’espoir à l’équipe «bianconero» d’aller au deuxième tour.