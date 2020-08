Ligue des champions

« Dans cette compétition, vous ne pouvez pas faire d’erreur »: se lamente Guardiola

Andres Felipe Galindo Cortes

15 août 2020, 16h56

Le manager de Manchester City s’est entretenu avec la presse après la défaite de son équipe en quarts de finale.

Lyon a de nouveau surpris en Ligue des champions: éliminé un autre des favoris, Manchester City. L’équipe de France a battu l’équipe de Pep Guardiola samedi 1-3, dans une touche passionnante, qui a laissé les Anglais sans billet pour les demi-finales.

Après la fin du match, l’entraîneur du club anglais, Pep Guardiola, s’est adressé à la presse et a déclaré que son équipe avait plus de mérite pour se qualifier, mais ce sont «les détails» qui ne lui ont pas permis d’atteindre l’objectif: «Les détails ont fait le Nous avons tiré plus, nous avons fait plus, mais dans cette compétition, vous ne pouvez pas faire d’erreurs », a-t-il déclaré.

De même, le stratège espagnol a expliqué que « Il faut continuer à essayer », puisque cela dure depuis plusieurs éditions sans aller au-delà des quarts de finale: « Le football continue de vous donner des opportunités et nous devons continuer à travailler. Il y a des moments où nous devons surmonter des barrières et ce groupe semble qui les a en quarts de finale. Manuel Pellegrini a réussi à aller en demi-finale et nous devons continuer à chercher à traverser cette phase avec ce groupe », a conclu Guardiola.