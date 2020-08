Le marché des transferts s’est préparé alors que les équipes se préparent au début de leur saison. Voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

TOP STORY: Arsenal intéressé par Thiago du Bayern

Arsenal a fait un geste pour le milieu de terrain du Bayern Munich Thiago Alcantara, les rapports Daily Mail.

Au cours des dernières semaines, il semblait certain que Thiago se rendrait à Anfield pour rejoindre Liverpool, et avec un an à gauche sur son contrat, le Bayern est impatient de vendre. L’international espagnol ne signera pas de nouveau contrat au Bayern et souhaite passer en Premier League.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN en juillet que les champions de la Premier League n’entreraient probablement sur le marché des transferts que si un membre important de l’équipe de Jurgen Klopp partait, avec Georginio Wijnalduml ‘avenir dans le doute.

Arsenal a donc repéré un écart, mais s’ils veulent obtenir quelque chose au-dessus de la ligne d’arrivée, les Gunners auront besoin du Bayern pour réduire leur prix demandé de 23 millions de livres sterling pour le joueur de 29 ans – et ils pourraient également être obligés de vendre. Mohamed Elneny et Lucas Torreira ainsi que.

BLOG EN DIRECT

09.13 BST: Ancienne star de Barcelone Ronaldo Nazario dit autoriser Lionel Messi quitter le club n’est pas la solution aux problèmes de Barcelone.

Messi est lié à Barcelone jusqu’en juin 2021 et n’a pas signé de prolongation de contrat, ce qui laisse supposer que le capitaine argentin pourrait partir après une saison difficile.

« Messi est la référence de l’équipe et si j’étais à Barcelone, je ne le laisserais pas partir de toute façon », a déclaré Ronaldo lors d’une interview avec Banco Santander: « Il a une excellente relation avec le club et je ne pense pas qu’il le soit. n’est plus amoureux de l’équipe. Il est très peu probable que Messi quitte Barcelone. «

Le président du Real Valladolid a ensuite plaisanté: « Si c’était Messi, je quitterais Barcelone et jouerais volontairement une saison à Valladolid ».

Ronaldo a également parlé de Luis Suarez. L’attaquant uruguayen a récemment parlé de son intention de rester à Barcelone alors que le club voulait le vendre cet été. « Il continue d’être l’un des meilleurs n ° 9 qui soit et il a le niveau pour jouer comme ça pendant de nombreuses années », a déclaré Ronaldo.

08h30 BST: Capitaine du Paris Saint-Germain Thiago Silva a laissé la porte ouverte pour continuer au club la saison prochaine.

Silva, 35 ans, devient agent libre après que la finale de la Ligue des champions de dimanche contre le Bayern Munich et Chelsea se soit vu offrir la chance de signer le défenseur brésilien, ont déclaré des sources à James Olley d’ESPN, la Fiorentina également enthousiaste.

« Je suis très calme et très content de ce qui s’est passé ici », a-t-il déclaré. « Si c’est mon dernier match, ce sera un match joyeux pour moi. Je vais tout donner à ce club. Si j’avais la possibilité de continuer, les gens vont s’asseoir et voir quelle est la meilleure chose à part le le plus important est que le PSG entre dans l’histoire. »

Julien Laurens pense que les énormes salaires de Lionel Messi l'ont mis hors de portée de tous les clubs du monde.

PAPER TALK (par Harry Kettle)

Le Barça fait face à une grosse facture pour Richarlison d’Everton

Barcelone devra payer des frais énormes pour obtenir la signature de la star d’Everton Richarlison, les rapports Mirror.

L’attaquant brésilien a fait l’objet d’une offre de 100 millions de livres sterling du Barca lors de la fenêtre de transfert de janvier, mais il n’aurait pas répondu à l’évaluation que les Toffees avaient établie. Maintenant, Everton est heureux de faire des affaires pour Richarlison tant que Barcelone est prête à payer 143 millions de livres sterling.

Carlo Ancelotti essaie clairement de construire quelque chose de spécial à Goodison Park, mais il devra décider à quel point le joueur de 23 ans est important pour son opération.

Palhinha proche des loups?

Wolverhampton Wanderers pourrait être sur le point de s’entendre sur la signature du prêt de la star du Sporting CP Joao Palhinha, Rapports en direct de Birmingham.

Les loups ont besoin de quelques corps supplémentaires avant la nouvelle saison de Premier League, et le milieu de terrain du Sporting Palhinha pourrait être exactement ce qu’ils recherchent.

Après son retour d’un prêt avec Braga, Palhinha a été fortement liée à un passage à Molineux.

Tap-ins

– Le Daily Mail rapporte que Rodrigo est intéressé par un passage aux nouveaux arrivants de Premier League Leeds United. Le niveau d’intérêt entre les deux a été bien documenté, mais avec la façon dont les choses se passent pour moi en ce moment, il semble que Leeds pourrait offrir plus d’environ 30 millions de livres d’ici la fin de la saison.

– West Ham United a rejeté une offre de Norwich City pour l’attaquant Jordan Hugill, également du Daily Mail. L’intérêt pour Hugill des Canaries est bien connu depuis quelques semaines, alors qu’un accord avait peut-être initialement semblé probable, l’offre de 3 millions de livres sterling avec 2 millions de livres supplémentaires en add-ons n’était apparemment pas suffisante pour les Hammers accepter.