Du refus anglais de le casser en Champions: histoire de Serge Gnabry

Christian Felipe Amezquita Ortiz

19 août 2020, 19h28

L’attaquant allemand a connu une période difficile en Premier League, mais maintenant il brille avec le Bayern.

Le Bayern Munich est dans une nouvelle finale européenne et semble être le grand favori de la finale dimanche prochain. Beaucoup de buts, des joueurs de rêve et un style dévastateur sont ses principaux aspects à souligner.

Serge Gnabry fait justement partie de ces stars qui ont été signées à bas prix et qui brillent désormais. ce n’est pas en vain qu’il a marqué deux des trois buts en demi-finale contre l’Olympique de Lyon.

Cependant, l’histoire footballistique de l’ailier allemand a été pleine de moments difficiles, notamment en Premier League, où ils sont venus le décrire comme n’étant pas «assez» pour une équipe de première division. Voici son histoire:

En tant que jeune, Gnabry est venu à Arsenal en 2010 alors que l’un des nombreux jeunes talents sur lesquels Arsène Wenger pariait. Il a brillé dans l’équipe réserve et lors de la saison 2012-13, il a fait ses débuts avec l’équipe première.

Il faudra attendre le premier ministre de 2013-2014 pour qu’il reçoive une continuité totale, disputant 14 matchs avec un but et deux passes. Chaque fois qu’il entrait, il obéissait. Mais le conseil et Wenger ne lui ont pas laissé le temps nécessaire pour se développer et ont fini par prendre la décision de le transférer à West Bromwich. Premier coup violent.

Sous la direction technique de Tony Pulis, le garçon de Stuttgart a vécu l’enfer. Il n’a disputé qu’un seul match de championnat et deux matchs de Coupe, et même Pulis lui-même a assuré aux médias que Gnabry «n’avait aucune qualité pour une équipe de Premier League». Deuxième grand succès.

Arsenal n’a pas voulu se compliquer davantage et a « donné » l’Allemand. En 2016, il a été vendu au Werder Bremen pour près de six millions d’euros. Troisième coup, mais finalement ça a servi. C’est précisément là qu’il a décollé et a été le talent différentiel d’une équipe qui n’a jamais trouvé son chemin. Le Bayern Munich l’a remarqué, l’a acheté et a immédiatement été prêté à Hoffenheim. Le but n’était pas de ralentir son évolution.

Là, il l’a littéralement cassé, pour la saison 2018-19, il est retourné dans le casting bavarois et est devenu une pièce clé du onze de départ. Aujourd’hui, il est un joueur incontesté de l’entraîneur Hans-Dieter Flick et est le troisième meilleur buteur de la Ligue des champions avec neuf buts.