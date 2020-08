L’Atlético de Madrid, entraîné par l’Argentin Diego Simeone et sans son compatriote Angel Correa dans l’équipe en raison du fait qu’il a contracté un coronavirus, affrontera le RB allemand Leipzig ce jeudi dans un match valable pour les quarts de finale de la Ligue des champions, dont la phase finale se joue à Lisbonne.

Le match se jouera à partir du 21:00 au stade José Alvalade, Sporting Lisbonne, à huis clos pour le public en raison de la pandémie, avec l’arbitrage du Polonais Szymon Marciniak et le signal de télévision RMC Sports.

José Alvalade, de Lisbonne, sera festonné ce soir pour accueillir le deuxième quart de finale de cette finale atypique de la Ligue des champions à huit équipes. L’Atlético de Madrid affronte un nouveau venu, Leipzig, dans ces éliminatoires et doit retrouver l’élan acquis lors de la fantastique victoire à Anfield contre Liverpool. Cette montée d’adrénaline a servi à revitaliser Marcos Llorente et à dévoiler l’attaquant qu’il ne savait même pas qu’il avait en lui. La reprise de la compétition l’a confirmé comme un joueur clé pour le Cholo, et il sera donc le partenaire offensif de Diego Costa. Morata et João Félix seront le moteur de la deuxième équipe. Face à eux, la dureté de leurs adversaires et l’absence de Werner ne peuvent pas détendre les Rouge et Blanc. Pour les Allemands, les plus grands dangers sur le terrain parlent en espagnol. Dani Olmo et Angeliño ont été parmi les plus énergiques des joueurs à revenir de la compétition. Le duel tactique entre Nagelsmann et Simeone sera déterminant.

Le vainqueur du barrage hispano-allemand jouera en demi-finale le mardi 18 août contre les Français du Paris Saint-Germain, qui ont mis fin hier aux espoirs de l’Atalanta en les battant 2-1 dans le match qui a ouvert les quarts de finale. L’Atlético de Madrid, entraîné par le « Cholo » Simeone, qui était finaliste des éditions 2014 et 2016, fait face à cette nouvelle opportunité de remporter le trophée pour la première fois en éliminant le champion en titre, Liverpool en Angleterre.

L’équipe des Colchonero sera privée de Rosarino Correa et du Croate Sime Vrsaljko, qui ont été testés positifs au coronavirus avant de se rendre à Lisbonne, la ville choisie par l’UEFA pour terminer la saison interrompue en mars par la pandémie. Leipzig, quant à elle, fera ses débuts dans l’ancienne Ligue des champions après avoir éliminé le vice-champion 2019, Tottenham. L’équipe allemande affrontera le match sans son meilleur buteur, l’attaquant Timo Werner, qui a marqué quatre buts dans la compétition et a été transféré à Chelsea pour 55 millions d’euros le mois dernier.

Formations probables :

RB Leipzig : Peter Gulacsi ; Lukas Klostermann, Dayot Upamecano et Marcel Halstenberg ; Christopher Nkunku, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer ; Nordi Mukiele et Angeliño ; Yussuf Poulsen et Patrik Schick. DT : Julian Nagelsmann.

Atlético de Madrid : Jan Oblak ; Santiago Arias, José María Giménez, Felipe et Renán Lodi ; Marcos Llorente, Koke, Thomas et Saúl Ñíguez ; Diego Costa et Joao Félix. DT : Diego Simeone.

Arbitre : Szymon Marciniak, de Pologne.

Stade : José Alvalade, Sporting Lisbonne.

Heure de début : 21 h.

Télévision : Fox Sports.