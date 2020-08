Le Paris Saint-Germain, à trois matches d’une première couronne européenne, donne le coup d’envoi de sa « finale à 8 » contre l’Atalanta à Lisbonne mercredi (21 heures | LIVE et LIVE par RMC Sport 1), et se réjouit de célébrer son 50e anniversaire par une victoire malgré plusieurs absences notables.

Le match PSG / Atalanta est à suivre en direct ce mercredi 12 août à partir de 21h sur RMC Sport 1

⚽️ L'avant match Atalanta Bergame – Paris Saint-Germain en live ! 🔴🔵 https://t.co/VUZEU9P1sa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2020

Après la malédiction des huitièmes de finale, le PSG va-t-il surmonter son manque de rythme et ses blessures ? De Marco Verratti, jusqu’à Kylian Mbappé, qui espère être sur le banc, en passant par l’entraîneur Thomas Tuchel, qui sera sur le banc avec des béquilles.

Se qualifier sans leurs meilleures armes, cinq mois après les hauts et les bas émotionnels contre le Borussia Dortmund et l’arrêt des compétitions pour le coronavirus, est le grand défi qui attend Neymar et ses coéquipiers au Stade de la Lumière, 50 ans après la création officielle du PSG le 12 août 1970.

Dans un match de barrage sans marge d’erreur « un peu comme une Coupe du monde », le Brésilien N.10 sera enfin présent lors d’un événement majeur pour tenter de hisser les plus hauts rangs européens au PSG, qui l’a signé pour un montant record de 222 millions d’euros (261,5 millions de dollars).

Le nouveau format « huit final », qui se déroule à huis clos et sous une stricte surveillance sanitaire, offre une occasion unique au PSG et à ses propriétaires de Catoarí de réaliser huit saisons d’investissement dans un exploit historique. En seulement trois matchs.

Mbappé était-il sur le banc ?

« C’est un titre très important, non seulement pour les joueurs mais aussi pour le club. Pour les fans, ce serait quelque chose d’incroyable. Je suis venu à Paris pour cette aventure, pour cet objectif », a déclaré le capitaine du PSG, Thiago Silva, dans une interview à l’AFP.

Mais nous devons d’abord éliminer l’Atalanta Bergame, la ville martyre de la pandémie de COVID-19 en Europe et l’équipe surprise de la saison en Serie A, sans Verratti et Mbappé, les deux partenaires favoris de « Ney ».

Alors que l’Italien est resté à Paris pour s’occuper de son jumeau, le camp d’entraînement de trois jours à Faro a permis à « KM » de récupérer et de reprendre l’entraînement avec le groupe moins de trois semaines après sa blessure à la cheville.

Mais de là à pouvoir commencer contre Atalante… Une décision sera prise après la dernière session de formation de mardi après-midi, mais le PSG ne prendra pas le risque de savoir qu’en cas de qualification, Mbappé aurait encore six jours pour se remettre.

S’il en a l’occasion, Tuchel pariera probablement davantage sur une manche lors du match de son prodige français dans un système 4-3-3 plus prudent, Pablo Sarabia semblant être le favori pour accompagner Neymar et Mauro Icardi en attaque.

Un domaine préoccupant du jeu depuis le match retour après la pandémie avec un seul but marqué en 210 minutes de compétition et qui ne comptera pas non plus sur la contribution d’Angel Di Maria, qui a été suspendu.

Atalanta sans deux des stars

Pour contenir la pression intense des Italiens sans Verratti, l’entraîneur allemand envisage d’aligner un solide trident autour du défenseur Marquinhos.

L’Atalanta de Gian Piero Gasperini s’est imposé comme l’une des « machines à buts » les plus redoutées du continent, avec 98 buts dans le championnat italien, où il a terminé à la troisième place.

Mais comme le PSG, l’Atalanta sera privé de deux de ses poids lourds : le gardien Pierluigi Gollini et, surtout, l’attaquant Josip Ilicic, qui a marqué 20 buts cette saison, dont un mémorable poker lors du match retour des huitièmes de finale à Valence.

Sans son joueur le plus talentueux, le club italien dispose d’autres atouts pour tenter de surprendre l’un des favoris du tournoi.

Du capitaine « Papu » Gómez au puissant attaquant Duván Zapata, en passant par Ruslan Malinovskyi, Mario Pasalic et Luis Muriel, tous rêvent de briller devant le monde entier pour rendre hommage aux 17 000 victimes du COVID-19 en Lombardie.

Qu’il s’agisse de l’ouverture de la « finale à 8 ans » le jour de leur anniversaire ou du début d’une formidable aventure de deux semaines, le PSG a un rendez-vous incontournable avec son histoire.



Composition des équipes

Atalanta: Sportiello; Palomino, Tolói, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Papu Gómez, Malinovskiy; Zapata. DT: Gian Piero Gasperini.

PSG: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Sarabia, Icardi, Neymar. DT: Thomas Tuchel.

Le programme complet du « Final 8 » de la Ligue des champions :

Quarts de finale :

• Mercredi 12 août : Atalanta Bergame-PSG

• Jeudi 13 août : RB Leipzig-Atlético Madrid

• Vendredi 14 août : FC Barcelone-Bayern Munich

• Samedi 15 août : Manchester City-Lyon

Demi-finales :

Mardi 18 août : RB Leipzig ou Atlético Madrid-Atalanta Bergame ou PSG

Mercredi 19 août : Manchester City ou Olympique Lyonnais-FC Barcelone ou Bayern Munich

Finale :

Dimanche 23 août : RB Leipzig ou Atlético Madrid ou Atalanta Bergame ou PSG-Manchester City ou Olympique Lyonnais ou FC Barcelone ou Bayern Munich