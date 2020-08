La troisième fois, c’est la bonne ? Lors des deux seuls matches de la Ligue des champions entre Manchester City et Lyon, les Anglais n’ont pas réussi à s’imposer.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre Manchester City-Lyon ?

Suivre en streaming a partir de 21h00 le match Olympique de Lyon vs. Manchester City sur RMC Sport 1

En septembre 2018, les Lions ont remporté une victoire 2-1 sur le sol anglais. De même, en novembre de la même année, ils ont fait match nul 2-2 en France.

C’est pourquoi, profitant de l’excellent présent et du haut niveau individuel et collectif, les cytizens veulent mettre un terme à cette mauvaise passe.

De même, Pep Guaridola a été clair en février lorsqu’il a déclaré que « s’il ne remporte pas les championnats dans le temps qu’il lui reste, il sera jugé comme un échec ».

C’est ainsi, à coup sûr, que la Ville fera l’impossible pour se faire imposer avec force. Et c’est qu’il s’agit d’une occasion manifeste de faire l’histoire.

Néanmoins, la tâche ne sera pas facile et moins à parti unique. Dans le nouveau format du tournoi, les chances sont égales pour les deux parties.

De plus, l’équipe de Rudi Garcia a beaucoup d’élan derrière elle après avoir éliminé la Juventus de Cristiano Ronaldo à Turin.

Après avoir éliminé le Real Madrid en huitième de finale, Manchester City est maintenant à trois matches de son Orejona tant convoité, mais jamais gagné par les citoyens. Et le message de Josep Guardiola à la veille du choc avec l’Olympique Lyonnais, invité surprise à ce stade de la compétition européenne, était comme un avertissement : « Méfiez-vous !

D’un match contre le monarque espagnol, qui n’avait jamais été éliminé de la Ligue des champions avec Zinédine Zidane comme entraîneur, à un affrontement avec Lyon, qui a terminé septième de la dernière ligue française et qui ne régit plus le football de son pays depuis 12 ans, ce match a tout d’un piège pour les vice-champions d’Angleterre. Mais cela ne devient pas le cas si l’expérience de Guardiola est en jeu.

💫 De Bruyne, Sterling, David et Bernardo Silva, Gabriel Jesus… L'armada de Pep Guardiola se dresse face à la troupe de Rudi Garcia pour une place en demi-finales de Ligue des champions. 🤔 L'OL va-t-il selon vous se qualifier face à Manchester City ? #RMCChampions #OLMCI — RMC Sport (@RMCsport) August 15, 2020

Immédiatement après son quart de finale, qui s’est terminé pratiquement en même temps que l’autre, l’entraîneur espagnol a freiné l’enthousiasme des journalistes anglais, qui ne croyaient pas à la chance de Manchester City d’affronter Lyon plutôt que la Juventus dans la quête d’une demi-finale. Je viens de parler à mes scouts et ils m’ont dit : « Ne me faites pas confiance ! Ils m’ont dit que lors des deux matches contre la Juventus, ils étaient bien meilleurs », a-t-il déclaré à propos des joueurs de l’équipe française.

Un discours que Guardiola a fondé. « Nous avons joué contre eux la saison dernière et nous avons perdu [1-2 en Angleterre] et fait match nul [2-2 en France]. Nous n’avons pas réussi à les battre. C’est la réalité », a rappelé M. Pep. « Je connais leur expérience et leur intensité physique, et je connais très bien Rudi Garcia et ses compétences d’entraîneur », a-t-il ajouté de l’entraîneur lyonnais, un Français d’origine espagnole.

Par conséquent, du côté lyonnais, il n’y a pas d’excès de confiance parmi les citoyens. L’Olympique se concentre sur une campagne de Ligue des champions qui serait non seulement le couronnement de son existence, mais aussi le seul moyen d’éviter de passer à côté de la compétition européenne pour la première fois depuis la saison 1996/97.

Voir cette publication sur Instagram Match Day 🔥 #OLMCI #TeamOL Une publication partagée par Nabil Fekir (@nabilfekir) le 27 Nov. 2018 à 3 :17 PST

Les victoires 1-0 en France et 2-1 en Italie à Turin seront-elles suffisantes pour que Lyon vienne à bout d’une équipe de la City également assoiffée de vengeance après avoir été battue par Liverpool en Premier League ? Vous passez ou vous partez », a répondu M. Guardiola après l’élimination du Real Madrid. Sa ville « a encore un long chemin à parcourir », comprend le Catalan. Si la surprise française est éliminée, ce serait en demi-finale avec le Bayern Munich, qui a battu le Barcelone 8-2. Une finale possible serait contre le Paris Saint-Germain ou Leipzig.

Avec Kevin de Bruyne au sommet de sa carrière, Gabriel Jesus de plus en plus performant devant le but et Aymeric Laporte apportant la solidité défensive nécessaire pour éviter de trembler à chaque contre-attaque, Manchester City n’a jamais semblé aussi bien préparé. « Si je ne gagne pas [la Ligue des champions] dans le temps qu’il me reste, [mon passage] sera jugé comme un échec. Je sais », a déclaré M. Guardiola en février. Mais ces derniers jours, Guardiola semblait essayer de se défaire d’une partie de cette pression, comme s’il jouait le rôle de l’indifférent. « Bien sûr, nous allons essayer de gagner la Ligue des champions, mais si ce n’est pas le cas, je ne considérerai pas cela comme un désastre », a-t-il prévenu. Cependant, avec autant de favoritisme, une élimination aux mains de Lyon serait une énorme déception pour Manchester City et même une tache sur le carnet de Pep.

Composition des équipes

Manchester City (4-3-3) : Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte et Cancelo ; De Bruyne, Rodrigo et Gundogan ; Mahrez, Gabriel Jesus et Sterling. Entraîneur : Guardiola.

Olympique Lyonnais (5-3-2) : A. Lopes ; Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal et Cornet ; Caqueret, Guimarães et Aouar ; Depay et M. Dembélé. Directeur technique : R. Garcia.

Arbitre : Danny Makkelie (Pays-Bas)

Stade : Jose Alvalade, Lisbonne, Portugal.