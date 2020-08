Déception capitale pour Manchester City et Eric Garcia après avoir été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions aux mains de Lyon (1-3). Le jeune défenseur central catalan, âgé de seulement 19 ans, a peut-être disputé son dernier match avec la boîte «skyblue». Pep lui-même a révélé qu’il ne voulait pas renouveler et après le match l’ancien vétéran du Barça, équipe en pole pour le signer, n’a pas clarifié son avenir.

15/08/2020

Le 16/08/2020 à 00:43

CEST

.

«La seule chose que je peux vous dire, c’est que maintenant ils ont des jours de repos et ensuite on verra. Je ne peux rien dire et moins après cette suppression & rdquor;, a-t-il assuré dans les microphones de la «Movistar Liga de Campeones». Le défenseur a reconnu que «nous sommes très tristes de cette défaite, nous sommes venus avec un plan destiné à blesser Lyon. Nous avons eu des chances de marquer et dans un contre, ils nous font 1-2 & rdquor ;, il a dit.

Eric García a débuté contre Lyon et la meilleure défense de City | MEDIAPRO

Cependant, il estime que le projet de la ville ne faiblit pas. «Nous travaillons depuis de nombreuses années et la ligne est très ascendante. Nous avons pensé que nous avions une belle opportunité parce que vous étiez à trois matchs d’être champion. La qualité des joueurs et de tout le personnel n’est pas négociable. Année après année, nous devons continuer d’essayer et cela finira par arriver à coup sûr & rdquor;, a-t-il indiqué.

Les Catalans ont également reconnu qu’ils auraient aimé passer et gagner le ‘Orejona’ pour le dédier à David Silva. « Oui, évidemment (en référence à cela, c’est une triste fin pour le canari). L’un des objectifs était de gagner pour lui », a-t-il déclaré.