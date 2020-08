Ferdinand n’a pas été impressionné par les défenseurs de Chelsea (Photos: BT Sport / .)

Rio Ferdinand a déchiré la performance de la ligne arrière de Chelsea lors de leur défaite 4-1 contre le Bayern Munich, qualifiant leur affichage de presque «comique».

Les Blues ont enduré une nuit difficile contre les champions allemands alors qu’ils tentaient de surmonter un déficit de 3-0 au match aller à Stamford Bridge en février.

Le Bayern a exercé sa puissance offensive, séparant le milieu de terrain et la défense de Chelsea, et il ne leur a fallu que 10 minutes pour marquer un but alors que Robert Lewandowski s’est converti du point de penalty après avoir été traîné dans la surface par Willy Caballero.

La légende de Manchester United, Ferdinand, était particulièrement en colère contre la conscience de position d’Andreas Christensen avant le coup de pied pour le premier but.

« Regardez sa position, il dérive au milieu du terrain, il s’éloigne de l’homme qui a marqué plus de 50 buts dans la saison, zéro conscience », a déclaré Ferdinand à BT Sport.

« C’est le plus haut niveau, ce n’est pas facile, mais si vous ne savez pas dans ces situations avec qui vous jouez et les hommes dangereux sur le terrain, vous êtes puni. »

Les défenseurs des Blues complètement désactivés pour le but de Tolisso (Photo: BT Sport)

Les choses ont empiré quand Ivan Perisic s’est retrouvé dans beaucoup d’espace dans la surface et a battu Caballero à son premier poteau pour porter le score à 2-0.

Calum Hudson-Odoi avait un but à longue portée exclu pour hors-jeu, avant que Tammy Abraham ne touche le fond des filets juste avant la mi-temps.

Le but qui a mis fin au match était une volée du remplaçant Corentin Tolisso à la 76e minute, et Ferdinand était consterné par le manque de communication dans la ligne arrière de Chelsea.

« La balle est large, si vous ne communiquez pas, ne parlez pas et ne vous entraidez pas dans la surface, vous serez puni », a-t-il ajouté.

«Aucun de ces joueurs, je vous jure, n’a parlé, n’a dit un mot, n’a rien murmuré à l’autre pour dire:« Écoute, mec sur ton épaule, retombe ».

Lewandowski a terrorisé la défense de Chelsea (Photo: .)

«L’arrière gauche, Emerson, doit être celui qui parle à Kurt Zouma.

«Vous êtes gouverné par votre arrière latéral, la personne de l’autre côté du terrain, Emerson, c’est le gars qui devrait communiquer et les gars au bord de la surface. Ils peuvent tout voir là-bas, mais ils ne le font pas.

«Vous ne voyez pas la tête d’un joueur tourner tant que le ballon n’a pas été dépassé. Le ballon a dépassé les deux arrières centraux et ils se tiennent là, surpris. C’est presque comique.

Plus: Chelsea FC



«Vous obtenez un jeu en tant que manager qui fait ressortir le récit que nous devons renforcer dans ces domaines, pas seulement en tant que joueurs, mais en tant que personnages, en tant que personnes capables de communiquer.

«Parfois, ce n’est pas seulement une question de capacité, il s’agit de quelqu’un, un homme qui peut entrer et dire:« Vous déménagez ici, vous y arrivez ».»

Robert Lewandowski a inscrit le quatrième but du Bayern et son deuxième du match alors que Chelsea s’écrasait hors de la compétition.

