Ce dimanche, à partir de 2 heures de l’après-midi (heure colombienne), le Bayern Munich et le PSG vivront la grande finale de la Ligue des champions 2019-2020, dans ce qui a été un tournoi différent, disputant les phases quart de finale et demi-finale d’un match et en un seul endroit (Portugal), à la suite de la pandémie de covid-19.

L’équipe allemande veut être à nouveau championne d’Europe, face à une équipe parisienne qui ne l’a pas gagnée et accède pour la première fois au dernier match pour le titre. Mais au-delà de cela, il y a des matchs individuels qui seront une revanche.

ICI VOUS POURREZ SUIVRE MINUTE PAR MINUTE DE LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 2019/2020

Ce ne sera pas la première fois que des joueurs de chaque club s’affronteront dans les derniers instants, et l’un en sortira vainqueur tandis que l’autre ressentit de la frustration. Ainsi, au-delà du titre de Ligue des champions, il y a une envie de revanche personnelle, dont nous vous parlerons ci-dessous.

* Robert Lewandowski c. Keylor Navas: cette fois, le Polonais veut sourire

Au-delà d’être le buteur de la Ligue des champions contre l’un des gardiens de but les plus sûrs et les plus importants, il y a un compte en attente. Le Polonais a affronté le gardien costaricien à deux reprises pour la Ligue des champions: les quarts de finale en 2017 et les demi-finales en 2018, lorsque le Costa Rica a sauvé au Real Madrid. En 2016/2017, «Lewa» a marqué un but contre Keylor, mais le Bayern a été éliminé; et en 2017/2018, le Bayern a perdu les « demi-finales » 4-3 au total, sans que l’attaquant ne puisse marquer. Les deux fois, Navas était champion.

* Serge Gnabry c. Neymar: que l’or perpétuel brille pour l’Allemand

La dette vient des équipes nationales qui jouent aux Jeux olympiques. En 2016, à Rio de Janeiro, la finale pour la médaille d’or a été jouée par le Brésil et l’Allemagne; Gnabry est devenu le buteur des joutes avec 6 buts, pour les 4 de Neymar (il en a marqué un en finale), mais le dernier match est allé aux tirs au but après le match nul 1-1: les deux ont marqué du point blanc, mais c’était Le Brésil le champion, la médaille d’or pour «Ney» et l’argent pour l’Allemand, qui cherche désormais à être celui à célébrer dans cette finale.

* Ivan Perisic c. Kylian Mbappé: une épine en Russie

Le Croate et le Français se sont affrontés en finale: pas moins que lors de la Coupe du monde 2018. La France a remporté le titre mondial en s’imposant 4-2; les deux joueurs ont été signalés sur le tableau de bord, mais la joie est allée au jeune joyau du pays gaulois. Ce n’est pas une Coupe du monde, mais maintenant Perisic veut prendre les «flashs».

* Neymar c. Thiago Alcántara: une dette du Japon envers Lisbonne

La star brésilienne se souvient comment le milieu de terrain espagnol, avec Barcelone, l’avait humilié lors de la finale de la Coupe du monde des clubs 2011, lorsque l’équipe catalane était devenue championne en battant Santos du Brésil 4-0. Thiago a célébré et « Ney » s’est fait une promesse: se venger à un moment donné; la finale des Champions, l’image parfaite.

* Ángel Di María c. Manuel Neuer et Thomas Müller: veulent voir la lumière qui manquait au Maracanã

Le match revanche inclut également Jérôme Boateng, car les trois faisaient partie de l’équipe allemande qui a remporté la Coupe du monde 2014 au Brésil, dans une finale serrée contre l’Argentine (1-0), dans laquelle Di María n’a pas joué. Désormais, le « Fideo » espère avoir des minutes et venger la pire défaite de sa carrière.