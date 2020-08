Ce dimanche, la finale de la Ligue des champions de cette saison se déroulera au stade Da Luz de Lisbonne. L’équipe de Thomas Tuchel affrontera l’équipe de Hans-Dieter Flick lors du dernier match de la plus importante compétition de clubs d’Europe.

L’une des particularités que cette merveilleuse rencontre aura est le duel de deux des tridents offensifs les plus puissants d’Europe, puisque Neymar, Kylian Mbappé et Ángel Di María seront aux côtés du PSG depuis le début, tandis que du côté Le Bayern Munich comprendra Robert Lewandowski, Thomas Muller et Serge Gnabry.

Voici leurs numéros cette saison.

PSG: Neymar, Kylian Mbappé et Ángel Di María

Grâce à l’important investissement économique, Thomas Tuchel a réussi à former l’un des tridents attaquants les plus puissants d’Europe: Neymar, Kylian Mbappé et Ángel Di María.

Cette saison, Neymar a contribué 13 buts et six passes décisives en Ligue One; trois buts et quatre passes décisives en Ligue des champions; et trois buts et deux passes dans les Coupes locales.

En revanche, Kylian Mbappé a inscrit 18 buts et 7 passes décisives en Ligue One; cinq buts et six passes décisives en Ligue des champions; et six buts et six passes dans les Coupes locales.

Enfin, Ángel Di María a rapporté cette saison avec sept buts et 14 passes décisives en Ligue One; trois buts et sept passes décisives en Ligue des champions; et un but et deux passes dans les Coupes locales.

Bayern Munich: Robert Lewandowski, Thomas Muller et Serge Gnabry

Hans-Dieter Flick a donné une touche de jeunesse à un trident qui tout au long de l’histoire du Bayern Munich a été caractérisé par l’expérience: Serge Gnabry est la révélation de l’équipe et complète grandement Thomas Muller et Robert Lewandowski dans le front d’attaque.

Robert Lewandowski est la carte principale du Bayern sur le front offensif. Le Polonais a marqué 34 buts et fourni quatre passes décisives lors de la récente saison de Bundesliga; il compte 15 buts et six passes décisives en Ligue des champions; et six buts en Coupe d’Allemagne.

D’un autre côté, Thomas Muller a marqué huit buts et accordé 21 passes décisives en Bundesliga; il compte quatre buts et trois passes décisives en Ligue des champions; et deux buts et deux passes décisives en Coupe d’Allemagne.

Ainsi, il est prévu que le duel des titans qui sera vécu à Lisbonne aura des annotations comme plat principal. Un match intense et serré est attendu, les deux équipes atteignant la finale après avoir remporté et battu en demi-finale. Il n’y a pas de favori.