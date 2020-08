Ce sera plus un début de saison qu’une fin. Avec les anciens croisements, mais de nouveaux ajouts, le résultat de l’idiosyncrasie particulière des compétitions féminines. Parmi les principales ligues européennes, seule la Bundesliga a pu soutenir son tournoi une fois que le coronavirus s’est propagé.

En Angleterre, en France et en Espagne, l’activité des footballeurs est restée suspendue; Ses organisateurs ont compris que le protocole sanitaire était inabordable et ils ont hiberné leur activité pendant des mois et non des semaines. Seule la confirmation de la reprise de la Ligue des champions, sous un nouveau format de Finale à Huit au Pays Basque, les a fait s’étirer.

« Il est juste que le football apporte un message d’espoir et de rétablissement, et que l’Espagne soit une partie importante de ce message positif », a déclaré le principal représentant de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Sur proposition de Luis Rubiales, président de la fédération espagnole et vice-président de l’organisation européenne, Saint-Sébastien et Bilbao assumeront l’organisation de la phase finale du tournoi.

L’Olympique Lyonnais et Barcelone, finalistes de la dernière édition de la Ligue des champions, se battront avec Wolfsburg, le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid, l’Arsenal, le Paris Saint-Germain et Glasgow City pour être dans le affiche de la fin du 30 août

. Le cas de l’équipe écossaise est particulièrement particulier. Pour le plus modeste des huit quarts de finalistes, il était « impossible » de couvrir les coûts de sa mise en œuvre. Un don de James Anderson, un philanthrope basé à Édimbourg, a permis au club de reprendre la formation de son équipe féminine. «Le retour a posé des coûts extrêmement difficiles et non budgétisés pour nous, car nous devions respecter les protocoles requis pour assurer la sécurité de nos joueurs et de notre personnel. L’incroyable générosité de M. Anderson signifie que nous pouvons prendre notre place avec fierté et représenter notre Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants », a déclaré l’entité. Logic vous invite à penser que vous ne jouerez qu’à un seul jeu.

Ce vendredi à Anoeta, ils affronteront Wolfsburg, champions de la Ligue et de la Coupe en Allemagne, sérieux prétendant au titre continental sous la houlette de Pernille Harder et Ewa Pajor. Le même jour et à la même heure, mais à San Mamés, l’Atlético de Madrid et Barcelone intensifieront leur rivalité. Les deux meilleures équipes des cinq dernières années en Espagne jouent leur place dans l’une des demi-finales. La boîte à matelas vient de vivre quelques dernières semaines mouvementées. L’équipe a suspendu son entraînement entre le 7 et le 17 août, pour cinq positifs au COVID-19. De l’autre côté du tableau, sa mise en scène réservée pour samedi, affrontera Arsenal, le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Lyon et le Bayern Munich.

L’équipe anglaise doit remporter le tournoi pour être dans la prochaine édition de la Ligue des champions, puisqu’elle a été dépassée dans leur tournoi national par Manchester City et Chelsea, proclamés champions pour leur meilleur coefficient de points. Le Bayern Munich défiera le grand «épouvantail», l’Olympique de Lyon, sextuple champion d’Europe. Les huit équipes présenteront des modifications à leurs effectifs. Le Comité exécutif de l’UEFA autorisera l’inscription de jusqu’à six nouveaux joueurs pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Les six joueurs peuvent avoir été enrôlés par un autre club lors d’un tour précédent, à une exception près: seuls trois au maximum sont autorisés à avoir joué pour l’un des autres quarts de finalistes.

Ce changement de règlement a sa justification: « En raison de l’annulation de la plupart des ligues nationales féminines, il y aura une rupture nette entre les saisons 2019/2020 et 2020/21. La plupart des équipes n’ayant pas pu prolonger les contrats existants En raison de la charge financière supplémentaire, le Comité exécutif de l’UEFA a décidé d’autoriser l’inscription de six nouveaux joueurs pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale. » La décision répond à la nature du football féminin. Contrats courts et faiblesse financière.