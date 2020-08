Chelsea a été surclassé par le Bayern Munich alors qu’il était éliminé de la Ligue des champions (Photo: .)

Frank Lampard a critiqué les joueurs de Chelsea pour avoir « offert » des buts au Bayern Munich après leur défaite 4-1 (7-1 agg) à l’Allianz Arena et a refusé d’exclure un mouvement pour Kai Havertz alors qu’il promettait de travailler sur le renforcement de son équipe pour le nouvelle saison.

Tirant de l’arrière 3-0 des 16 derniers matches aller de la Ligue des champions, Chelsea se battait contre toute attente pour assurer sa place en quarts de finale et les buts en première mi-temps de Robert Lewandowski et Ivan Perisic ont presque confirmé leur élimination de la compétition.

Callum Hudson-Odoi a eu une superbe frappe en solo rejetée avant que Tammy Abraham ne profite du mauvais gardien de but de Manuel Neuer pour réduire le déficit à la mi-temps.

Lewandowski a marqué un doublé à l’Allianz Arena (Photo: .)

Mais les hôtes ont resserré leur emprise sur l’égalité après la pause alors que Corentin Tolisso augmentait son avantage et Lewandowski a couronné une superbe performance individuelle en complétant son doublé.

Cela signifiait que l’attaquant polonais a joué un rôle dans les sept buts du Bayern au cours des deux matches.

Les champions de Bundesliga rencontreront Barcelone pour une place en demi-finale

Lampard espère renforcer son équipe avant la campagne 2020/21 (Photo: BT Sport)

«Je pensais qu’ils [Chelsea] bien exécuté. Il est difficile de dire cela après une défaite 4-1. Je ne suis pas heureux. Vous ne voulez pas perdre un match ici », a déclaré Lampard peu après le coup de sifflet final.

« Mais après avoir concédé ces deux-là tôt, j’ai pensé que la résilience avec la façon dont nous sommes revenus dans le match était bonne.

«C’était dommage avec l’objectif de Callum. Lorsque nous obtenons un but à 2-1, nous sommes pleinement dans le jeu, nous sommes en concurrence avec ce qui est une équipe de premier plan. Lorsque vous comparez nos apparitions en Ligue des champions aux leurs et que vous regardez à travers l’équipe, je pense que vous pouvez voir une grande raison dans ce que nous avons vu ce soir.

«Mais j’ai vu beaucoup de choses dans l’équipe et aussi certaines des mauvaises choses que nous avons vues cette saison et c’est là que nous devons nous améliorer. À 2-1, nous sommes en compétition dans le jeu, nous n’atteignons pas nos objectifs, nous avons des erreurs individuelles qui leur donnent des objectifs et à ce niveau, cela vous finira. »

Chelsea a déjà signé Timo Werner et Hakim Ziyech cet été (Photo: .)

Interrogé sur son évaluation de la saison globale de Chelsea, Lampard a répondu: «Ce n’est pas rien de dire des progrès de travail.

«Ce n’est pas la norme pour Chelsea au cours des 15 à 20 dernières années lorsque vous avez des joueurs et des équipes à leur apogée comme [Eden] Danger et [Diego] Costa et prime [John] Terry, [Petr] Cech, [Didier] Drogba – ces équipes qui concourent pour des titres de Premier League année après année, se qualifiant régulièrement pour les demi-finales et les finales… nous savons que ce n’est pas le cas.

«Nous avons perdu le meilleur joueur de la ligue à Eden Hazard, nous avons beaucoup de joueurs jeunes qui sont revenus d’un prêt et je pense qu’ils se sont beaucoup développés au cours de l’année.

«Les gens ne féliciteraient normalement pas Chelsea de terminer quatrième, ce n’est pas toujours le niveau. Mais le sentiment est que nous ne sommes pas satisfaits de la quatrième place et que nous en voulons plus.

« Nous avons accompli quelque chose, mais il est maintenant temps de ne pas se contenter de la quatrième place et de réfléchir à ce que nous pouvons améliorer en tant que joueurs et en tant que club. »

Lampard espère renforcer encore ses options à Chelsea (Photo: .)

Lampard a souligné que Chelsea tenait à rattraper le temps perdu cet été à la suite de leur interdiction de transfert à deux fenêtres.

«Nous examinerons cela parce que c’est notre travail, mon travail et nous sommes très attachés à la façon dont nous y avons déjà travaillé», a-t-il ajouté.

«Après une interdiction de transfert, vous ressentez le fait que nous avons manqué ce que d’autres clubs avaient dépensé et amélioré et que le recrutement est une grande partie de ce jeu.

«Des nuits comme ce soir pour moi du point de vue du football me montrent beaucoup de choses, alors c’est une conversation maintenant que la saison est terminée.

« Le délai est très rapide, mais le moment est venu de voir dans quels domaines nous pouvons nous améliorer. »

Kai Havertz aurait conclu un accord avec les Bleus (Photo: .)

Interrogé spécifiquement sur les rumeurs liant Chelsea à Kai Havertz du Bayer Leverkusen, Lampard a répondu: «Je ne m’attendrais à rien, mais c’est notre travail de partir voir ce qui se passe et de voir où nous pouvons nous améliorer.

«Dans le sens du football, j’ai l’impression de savoir où nous pouvons nous améliorer, mais il est maintenant temps de regarder cela.»

Plus: Chelsea FC



Des rapports tard dans la nuit de samedi ont affirmé que Havertz avait convenu d’un contrat de cinq ans avant son déménagement à Stamford Bridge.

Il est entendu que les Bleus sont «optimistes» quant à la finalisation du transfert au cours des prochains jours en échelonnant leurs paiements pour le milieu de terrain offensif de 21 ans.

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

PLUS: Rio Ferdinand identifie le «problème» avec la signature de Kalidou Koulibaly par Chelsea

PLUS: Ricardo Carvalho soutient l’ancien coéquipier de Chelsea Frank Lampard pour relever le défi du titre la saison prochaine

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } /** * Only load fb sdk if we have GDPR consent or CMP is not required */ (window.requireConsent || Promise.resolve()).then(function(hasConsent) { if (hasConsent) { if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } } }); })();