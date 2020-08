Le patron de Chelsea était satisfait du personnage montré par sa jeune équipe (Photo: YouTube)

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a distingué Reece James pour sa «performance individuelle incroyable» contre le Bayern Munich et estime que sa jeune équipe a beaucoup appris malgré leur défaite.

Le club de l’ouest de Londres a perdu 4-1 en Bavière vendredi soir et 7-1 au total, alors qu’il sortait de la Ligue des champions en huitièmes de finale contre une équipe rampante du Bayern.

Alors que Lampard était déçu de sortir de la compétition, il a estimé que cette égalité était une bonne expérience d’apprentissage et a été particulièrement impressionné par la façon dont James a joué contre l’attaque parsemée d’étoiles des champions d’Allemagne.

James était contre le flanc gauche du Bayern, Ivan Perisic et Alphonso Davies (Photo: .)

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match, Lampard a déclaré: «Je veux me concentrer sur la résilience et les niveaux de performance de nombreux joueurs de l’équipe.

«Je pense que c’était un bon exercice pour nous aujourd’hui de regarder une équipe comme le Bayern Munich et l’expérience de la Ligue des champions qu’ils ont dans leurs rangs. Des centaines d’apparitions à travers leur équipe et nous avons eu de jeunes joueurs, des premières saisons.

«Reece James affronte les meilleurs joueurs avec une performance individuelle incroyable, et quelques autres dans le même esprit. Et je peux voir où je veux que nous allions, pour le meilleur et pour le pire. »

Lorsqu’on lui a demandé si les joueurs auraient appris de l’expérience, Lampard a poursuivi: «Oui, sans aucun doute. Un match contre cet adversaire de haut niveau va vous étirer et vous fatiguer et ce sera une expérience pour Reece et Callum et Tammy et Mason.

Mais ce que j’ai vu, c’est que de jeunes joueurs restent dans le match, montrent leurs qualités, se battent jusqu’à la fin.

«N’Golo Kante, qui a disputé 50% de nos matchs cette année – nous l’avons beaucoup manqué – et ensuite en montrant pourquoi il est le joueur qu’il est, avec son niveau de performance pendant le match, en particulier en seconde période.

Lampard pense que son équipe bénéficiera de jouer contre le Bayern (Photo: .)

«Le résultat n’est donc pas beau. La plupart des gens s’attendaient probablement à ce que nous perdions de toute façon, mais nous sommes entrés avec les bonnes intentions absolues et nous avons concouru contre eux.

«Je ne serai jamais content d’une défaite, mais lorsque vous affrontez les deux équipes et que je pense à où nous voulons en arriver, cela prendra du temps. Ce n’est pas du jour au lendemain. Nous connaissons la position dans laquelle nous nous trouvons. Nous prenons donc un repos que les joueurs méritent largement et nous avons hâte et nous voulons nous améliorer. »

