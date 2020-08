Graeme Souness a présenté les quarts de finale de la Ligue des champions (Photos: .)

Graeme Souness pense que Manchester City est désormais le «favori exceptionnel» pour remporter la Ligue des champions, mais affirme que trois équipes rivaliseront avec le club de Premier League pour le trophée.

Man City rencontrera Lyon dans le tournoi des huitièmes de finale à Lisbonne après avoir battu le Real Madrid 4-2 sur deux manches.

Le match d’ouverture de la ronde voit l’Atalanta affronter le champion de France PSG le 12 août, tandis que le RB Leipzig affrontera l’Atletico Madrid le lendemain.

Barcelone et le Bayern Munich s’affronteront pour la dernière demi-finale, la finale de la Ligue des champions 2020 se déroulant le 23 août.

Souness estime que Manchester City de Pep Guardiola est le «favori exceptionnel» avant le tournoi des «huitièmes de finale», mais affirme que l’Atletico Madrid, Barcelone et le Bayern Munich pourraient également soulever le trophée.

Il a écrit dans le Times: «Je m’attends à ce que Manchester City époustouflera Lyon en quart de finale et ils sont désormais les favoris exceptionnels pour le gagner.

«Guardiola devra se méfier de ses anciens clubs en demi-finale, que ce soit le Bayern ou le Barça qui attendent City là-bas.

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

«Si Lionel Messi a une soirée spéciale, Barcelone peut battre n’importe qui. Le Bayern a une longueur d’avance sur tout le monde en Allemagne et a déjà époustouflé quelques équipes anglaises cette année à Tottenham et Chelsea.

«De l’autre côté du tirage au sort, j’estime que le Paris Saint-Germain sera à nouveau court et que l’Atletico Madrid pourrait être le plus grand danger.

«Ils ont eu de la chance contre Liverpool – dans une égalité qui s’est terminée avant le lock-out – mais ont été obstinés et organisés.

Plus: Football



«Ils ne jouent pas au football qui vous met sur le bord de votre siège, mais personne n’aime jouer contre eux. Ils peuvent entrer dans la tête de l’opposition à cause de cela.

«Ils sont heureux de jouer sans le ballon, mais toujours un danger et personne n’a hâte de les affronter.»

Souness a ajouté: « Ce sera ronger Pep Guardiola qu’il n’ait pas gagné ce tournoi depuis 2011.

Plus: Football



Ce sera une critique qu’il n’aimera pas, car les gens se demanderont à quel point il a été difficile de gagner avec Barcelone quand vous avez eu Lionel Messi, Andrés Iniesta et Xavi à leur apogée.

Puis il est allé au Bayern Munich, qui se considère comme une équipe européenne d’élite qui devrait gagner plus souvent, et ne l’a pas gagné là-bas.

« Au cours des deux dernières saisons avec City, il a été malchanceux contre Tottenham Hotspur et Liverpool, alors peut-être que c’est son année. »

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

PLUS: Chelsea rejoint la course pour Ben White aux côtés de Liverpool et Leeds United

PLUS: Frank Lampard sanctionne une offre de transfert de 20 millions de livres sterling à Chelsea pour la star de Man City

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } /** * Only load fb sdk if we have GDPR consent or CMP is not required */ (window.requireConsent || Promise.resolve()).then(function(hasConsent) { if (hasConsent) { if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } } }); })();