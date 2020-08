Le Real Madrid a besoin de l’exploit de signer un retour sans précédent au stade Etihad lors d’un match nul en Ligue des champions, après avoir perdu le match aller au stade Santiago Bernabéu (1-2), contre Manchester City de Pep Guardiola qui en a le compte succès en attente dans la compétition de clubs la plus prestigieuse avec le club anglais.

Lorsque Jim Morrissey a écrit « Il y a une lumière qui ne s’éteint jamais » en 1985, il n’a sûrement pas pensé au football, mais son message, d’espoir et de ne pas abandonner, sert d’inspiration pour un Real Madrid qui se rend ce vendredi sur Etihad Stadium avec la mission de surmonter le 1-2 au match aller à Manchester City.

La chanson du groupe de Manchester The Smiths raconte une histoire d’amour qui n’a pas existé ou qui a été brisée d’une manière ou d’une autre (« Mourir à vos côtés serait une merveilleuse façon de mourir »). Une idylle qui pourrait bien être celle du Real Madrid et de la Ligue des champions; une union qui dans un passé récent était glorieuse, mais qui traverse un moment de doute après l’élimination brutale de la saison passée, battue par l’Ajax au Bernabéu et sur la corde raide dans le présent contraint de revenir.

Le 1-2 du match aller permet à Manchester City de se sentir comme un favori lors d’une grande soirée européenne. Après avoir trébuché pendant trois saisons consécutives, face à Monaco, Liverpool et Tottenham Hotspur, City a finalement claqué la table au Santiago Bernabéu et s’est imposé comme une équipe à craindre sur le «vieux continent».

Mais le Real Madrid a montré à de nombreuses reprises qu’il n’y avait rien d’impossible dans leur compétition fétiche, roi d’Europe et d’une main de fer au cours de la dernière décennie en remportant quatre des cinq éditions, trois consécutives avec Zinedine Zidane à la barre. L’entraîneur français n’a jamais perdu d’égalité en Ligue des champions et fait face à son test le plus difficile.

Un face à face avec Pep Guardiola, avec une admiration mutuelle et des styles de jeu qui promettent un match spectaculaire. Le Real Madrid a besoin de buts et City ne sait pas jouer la défense avec un entraîneur qui fonde toujours tout sur la possession.

Pour le grand rendez-vous, Zidane souffre de la perte de la grande référence. Sergio Ramos ne le sera pas après avoir été expulsé au match aller et celui qui devrait être le leader du projet, Eden Hazard, pointe du doigt le remplacement en n’ayant pas de bonnes sensations dans sa cheville opérée.

L’entraîneur français a laissé dans chacun Gareth Bale et James Rodríguez, en qui il n’a plus confiance et ne veut plus sortir du club, et Mariano Díaz complète les absences après avoir souffert d’un coronavirus.

Les doutes à dissiper par Zidane pour ses onze se situent sur le côté gauche, avec le pouls Ferland Mendy et Marcelo, au centre du terrain entre Luka Modric, Fede Valverde ou encore Isco s’il met quatre milieux de terrain, et définissent l’attaque dans laquelle seul Il y a un joueur à propriété garantie et auquel le Real Madrid s’accroche en quête de victoire, Karim Benzema. La bonne fin du cours de Marco Asensio et Vinicius leur donne plus de possibilités.

L’affichage de Kevin De Bruyne a laissé l’égalité presque brisée et les Sky Blues tenteront de lui donner le dernier coup avant de prendre la route pour les quarts de finale. Sergio Agüero, le meilleur attaquant de l’équipe, ne sera pas là, toujours blessé au genou, mais City aura le toujours docile Gabriel Jesús au sommet et surtout avec les poignards sur les ailes, Raheem Sterling et Bernardo Silva. Sa rapidité au compteur, pour pénaliser la présomption de domination de Madrid dans la recherche du but, est l’une des plus grandes armes de Pep Guardiola.

Au milieu, Rodri Hernández, De Bruyne et Ilkay Gündogan ne manqueront pas, avec les options de David Silva et Fernandinho également, tandis que les doutes seront dans la défense, où Aymeric Laporte est indispensable, et à ses côtés pourrait être Eric García, le grand pari Guardiola cette année. L’arrière droit sera pour Kyle Walker, avec sa capacité à agir comme intérieur et à générer une supériorité au milieu, et la gauche a plus de doutes, avec Benjamin Mendy suspendu pour le jaune. Oleksandr Zinchenko est son remplaçant le plus naturel.

Files d’attente probables

Manchester City: Ederson; Zinchenko, Laporte, García, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Silva, Sterling et Jésus.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinicius et Benzema. Arbitre: Felix Brych (GER).

Stade: Stade Etihad.

Heure: 14h00.