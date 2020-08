Le meilleur de l’Europe, dont Neymar du PSG et Lewandowksi du Bayern Munich, s’affrontera lors de la finale d’aujourd’hui (Photo: .)

Le plus grand match du football interclubs européen aura lieu aujourd’hui, alors que le Bayern Munich, en Allemagne, affrontera le Paris Saint-Germain pour décider quelle équipe sera championne d’Europe.

La confrontation d’aujourd’hui entre les géants européens aura lieu à l’Estadio da Luz à Lisbonne, au Portugal.

Comment pouvez-vous regarder la finale de la Ligue des champions au Royaume-Uni et à quelle heure est le coup d’envoi?

Quand commence la finale de la Ligue des champions?

La finale de la Ligue des champions débutera à 20 heures ce 23 août.

La couverture sur BT Sport commence à partir de 19 heures.

Comment regarder la finale de la Ligue des champions gratuitement

Tout le monde au Royaume-Uni peut regarder la finale de la Ligue des champions gratuitement.

Le jeu sera diffusé en direct gratuitement aux téléspectateurs britanniques sur la chaîne YouTube de BT Sport.

Il peut également être consulté sur l’application BT Sport, qui est téléchargeable gratuitement.

Si vous souhaitez regarder le match sur le téléviseur, les clients de BT TV peuvent syntoniser le canal 431 (HD) ou 433 (4K UHD), bien que vous deviez être un client BT Sport existant pour cela.

Si vous avez le forfait Sky avec BT Sport inclus, les clients doivent accéder au canal 414 (HD).

Le match sera également gratuit à regarder sur les décodeurs Virgin Media sur le canal 100 (HD) ou 532.

Le Bayern Munich a été de solides prétendants à la victoire pendant la majeure partie de la compétition, mais le PSG peut-il remporter une victoire? (Photo: .)

Prix ​​de la Ligue des champions: que gagneront le PSG ou le Bayern Munich ce soir?

Le club vainqueur de la Ligue des champions 2020 en récoltera les fruits, gagnant 19 millions d’euros (environ 17 millions de livres sterling).

Cependant, aucun club ne rentre les mains vides.

La répartition complète des prix de la Ligue des champions est la suivante:

Répartition des prix de la Ligue des champions

Frais de base pour la phase de groupes: 15 250 000 € (environ 13 741 823 £)

Victoire en match de groupe: 2700000 € (environ 2432978 £)

Tirage au sort des matches de groupe: 900000 € (environ 810992 £)

Huitièmes de finale: 9 500 000 € (environ 8 560 479 £)

Quarts de finale: 10500000 € (environ 9461583 £)

Demi-finales: 12 000 000 € (environ 10 813 237 £)

Finaliste perdant: 15 000 000 € (environ 13 516 547 £)

Gagner la finale: 19 000 000 € (environ 17 120 959 £)

PLUS: PSG ou Bayern Munich? Charlie Nicholas fait le pronostic final de la Ligue des champions

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } /** * Only load fb sdk if we have GDPR consent or CMP is not required */ (window.requireConsent || Promise.resolve()).then(function(hasConsent) { if (hasConsent) { if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } } }); })();