La Ligue des champions a commencé la saison 1992-1993. C’est alors qu’il a changé de nom, abandonnant le nom de Coupe d’Europe (Ainsi est né le cours 1955-1956) pour adopter l’actuel.

Le record de la compétition, après 63 éditions (37 de la Coupe d’Europe et 26 de la Ligue des champions) est dominé par la Real Madrid avec 13 titres (6 + 7), suivi de Milan avec sept (4 + 3), Liverpool avec six (4 + 2) et le FC Barcelone (1 + 4) et le Bayern3 + 2).

Il honneurs La liste complète des compétitions les plus importantes d’Europe au niveau des clubs est la suivante:

13 titres: Real Madrid (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018). 7 titres: Milan (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007). 6 titres: Liverpool (1977, 1978, 1981, 1984, 2005 et 2019). 5 titres: Bayern Munich (1974, 1975, 1976, 2001, 2013) et FC Barcelone (1992, 2006, 2009, 2011, 2015). 4 titres: Ajax (1971, 1972, 1973, 1995). 3 titres: Inter Milan (1964, 1965, 2010) et Manchester United (1968, 1999, 2008). 2 titres: Juventus (1985, 1996), Benfica (1961, 1962), Nottingham Forest (1979, 1980) et Porto (1987, 2004). 1 titre: Celtic (1967), Hambourg (1983), Steaua Bucarest (1986), Olympique de Marseille (1993), Borussia Dortmund (1997), Chelsea (2012), Feyenoord (1970), Aston Villa (1982), PSV (1988) et Estrella Rouge (1991).

Ils ont atteint la finale et n’ont pas remporté un total de 17 équipes: Atlético Madrid (3 fois), Stade de Reims et Valence (2) et Fiorentina, Eintracht Francfort, Partizan, Panathinaikos, Leeds United, Saint-Étienne, Borussia Moenchengladbach, Bruges, Malmoe, Roma, Sampdoria, Bayer Leverkusen, Monaco et Arsenal.

passé et présent

Par pays, L’Espagne domine le record avec 18 titres, suivie de l’Angleterre (13) et de l’Italie (12). Il suit l’Allemagne (7), les Pays-Bas (6), le Portugal (4), la France, l’Écosse, la Roumanie et la Serbie (1). La Grèce, la Belgique et la Suède n’ont pas été libérées.

tous les champions

COUPE D’EUROPE

1955 – 1956

Finale: 06-13-1956 (4-3) Champion: Real Madrid Finaliste: Stade Reims

1956 – 1957

Finale: 30/05/1957 (2-0) Champion: Real Madrid Finaliste: Fiorentina

1957 – 1958

Finale: 28/05/1958 (3-2) Champion: Real Madrid Finaliste: Milan

1958 – 1959

Finale: 03-06-1959 (2-0) Champion: Real Madrid Finaliste: Stade Reims

1959 – 1960

Finale: 18/05-1960 (7-3) Champion: Real Madrid Finaliste: Eintracht Francfort

1960 – 1961

Finale: 31/03/1961 (3-2) Champion: Benfica Finaliste: FC Barcelone

1961 – 1962

Finale: 02-05-1962 (5-3) Champion: Benfica Finaliste: Real Madrid

1962 – 1963

Finale: 22/05/1963 (2-1) Champion: Milan Finaliste: Benfica

1963 – 1964

Finale: 27/05/1964 (3-1) Champion: Inter Milan Finaliste: Real Madrid

1964 – 1965

Finale: 27/05/1965 (1-0) Champion: Inter Finaliste: Benfica

1965 – 1966

Finale: 11-05-1966 (2-1) Champion: Real Madrid Finaliste: Partizan

1966 – 1967

Finale: 25-05-1967 (2-1) Champion: celtique Finaliste: Inter

1967 – 1968

Finale: 29/05/1968 (4-1) Champion: Manchester United Finaliste: Benfica

1968 – 1969

Finale: 28/05/1969 (4-1) Champion: Milan Finaliste: Ajax

1969 – 1970

Finale: 06-05-1970 (2-1) Champion: Feyenoord Finaliste: Celtic

1970 – 1971

Finale: 02-06-1971 (2-0) Champion: Ajax Finaliste: Panathinaikos

1971 – 1972

Finale: 31-05-1972 (2-0) Champion: Ajax Finaliste: Inter

1972 – 1973

Finale: 30/05/1973 (1-0) Champion: Ajax Finaliste: Juventus

1973 – 1974

Finale: 05-15-1974 (1-1) (4-0) Champion: Bayern Munich Finaliste: Atlético Madrid

1974 – 1975

Finale: 28/05/1975 (2-0) Champion: Bayern Munich Finaliste: Leeds United

1975 – 1976

Finale: 12-05-1976 (1-0) Champion: Bayern Munich Finaliste: Saint-Étienne

1976 – 1977

Finale: 25/05/1977 (3-1) Champion: Liverpool Finaliste: Borussia Mönchengladbach

1977 – 1978

Finale: 10-05-1978 (1-0) Champion: Liverpool Finaliste: Bruges

1978 – 1979

Finale: 30/05/1979 (1-0) Champion: Forêt de Nottingham Finaliste: Malmoe

1979 – 1980

Finale: 28-05-1980 (1-0) Champion: Forêt de Nottingham Finaliste: Hambourg

1980 – 1981

Finale: 27/05/1981 (1-0) Champion: Liverpool Finaliste: Real Madrid

1981 – 1982

Finale: 25-05-1982 (1-0) Champion: Aston Villa Finaliste: Bayern Munich

1982 – 1983

Finale: 25/05/1983 (1-0) Champion: Hambourg Finaliste: Juventus

1983 – 1984

Finale: 30/05/1984 (1-1, aux tirs au but) Champion: Liverpool Finaliste: Roma

1984 – 1985

Finale: 29/05/1985 (1-0) Champion: Juventus Finaliste: Liverpool

1985 – 1986

Finale: 07-05-1986 (0-0, aux tirs au but) Champion: Steaua de Bucarest Finaliste: FC Barcelone

1986 – 1987

Finale: 27-05-1987 (2-1) Champion: Porto Finaliste: Bayern Munich

1987 – 1988

Finale: 05-25-1988 (0-0, aux tirs au but) Champion: PSV Eindhoven Finaliste: Benfica

1988 – 1989

Finale: 24/05/1989 (4-0) Champion: Milan Finaliste: Steaua

1989 – 1990

Finale: 23-05-1990 (1-0) Champion: Milan Finaliste: Benfica

1990 – 1991

Finale: 29/05/1991 (0-0, aux tirs au but) Champion: étoile rouge Finaliste: Olympique de Marseille

1991 – 1992

Finale: 20-05-1992 (1-0) Champion: FC Barcelone Finaliste: Sampdoria

LIGUE DES CHAMPIONS

1992 – 1993

Finale: 26/05/1993 (1-0) Champion: Olympique de Marseille Finaliste: Milan

1993 – 1994

Finale: 18/05-1994 (4-0) Champion: Milan Finaliste: FC Barcelone

1994 – 1995

Finale: 05-24-1995 (1-0) Champion: Ajax Finaliste: Milan

1995 – 1996

Finale: 22/05/1996 (1-1, aux tirs au but) Champion: Juventus Finaliste: Ajax

1996 – 1997

Finale: 28/05/1997 (3-1) Champion: Borussia Dortmund Finaliste: Juventus

1997 – 1998

Finale: 20-05-1998 (1-0) Champion: Real Madrid Finaliste: Juventus

1998 – 1999

Finale: 26/05/1999 (2-1) Champion: Manchester United Finaliste: Bayern Munich

1999 – 2000

Finale: 05-24-2000 (3-0) Champion: Real Madrid Finaliste: Valence

2000 – 2001

Finale: 23/05/2001 (1-1, aux tirs au but) Champion: Bayern Munich Finaliste: Valence

2001 – 2002

Finale: 15/05/2002 (2-1) Champion: Real Madrid Finaliste: Bayer Leverkusen

2002 – 2003

Finale: 28/05/2003 (0-0, aux tirs au but) Champion: Milan Finaliste: Juventus

2003 – 2004

Finale: 26/05/2004 (3-0) Champion: Porto Finaliste: Monaco

2004 – 2005

Finale: 25/05/2005 (3-3, aux tirs au but) Champion: Liverpool Finaliste: Milan

2005 – 2006

Finale: 17/05/2006 (2-1) Champion: FC Barcelone Finaliste: Arsenal

2006 – 2007

Finale: 23-05-2007 (2-1) Champion: Milan Finaliste: Liverpool

2007 – 2008

Finale: 21/05/2008 (1-1, aux tirs au but) Champion: Manchester United Finaliste: Chelsea

2008 – 2009

Finale: 27-05-2009 (2-0) Champion: FC Barcelone Finaliste: Manchester United

2009 – 2010

Finale: 22-05-2010 (2-0) Champion: Inter Finaliste: Bayern

2010 – 2011

Finale: 28/05/2011 (3-1) Champion: FC Barcelone Finaliste: Manchester United

2011 – 2012

Finale: 19/05/2012 (1-1, aux tirs au but) Champion: Chelsea Finaliste: Bayern

2012 à 2013

Finale: 25/05/2013 (2-1) Champion: Bayern Finaliste: Borussia Dortmund

2013 – 2014

Finale: 24/05/2014 (4-1) Champion: Real Madrid Finaliste: Athlétique

2014 – 2015

Finale: 06-06-2015 (3-1) Champion: FC Barcelone Finaliste: Juventus

2015 – 2016

Finale: 28/05/2016 (1-1, aux tirs au but) Champion: Real Madrid Finaliste: Athlétique

2016 – 2017

Finale: 03-06-2017 (1-4) Champion: Real Madrid Finaliste: Juventus

2017 à 2018

Finale: 26/05/2018 (3-1) Champion: Real Madrid Finaliste: Liverpool

2018 à 2019

Finale: 01-06-2019 (3-1) Champion: Liverpool Finaliste: Tottenham

2019-2020

Finale: 23-08-2020 (X-X) Champion: XXX Finaliste: XXX