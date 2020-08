Le capitaine de l’Atlético de Madrid, Koke Résurrection, a reconnu que les joueurs du RB Leipzig « ont été meilleurs » et ont mérité la victoire (2-1) qui leur a donné la passe pour les demi-finales de la Ligue des champions, et a assuré qu’il fallait désormais « réfléchir » et réfléchir pourquoi ils ne pouvaient pas « correspondre à l’intensité » des Allemands.

13/08/2020

« De tout temps, ils ont été meilleurs, ils ont eu plus de possession. Ils étaient meilleurs, plus rapides et plus intenses. Quand ils sont meilleurs, on essaie de tout donner et les choses ne marchent pas, il faut féliciter le rival et réfléchir. donné pour correspondre à son intensité. Quand on était mieux, avec 1-1, son deuxième but est venu « , a-t-il déclaré en Movistar Champions League.

Cependant, au-delà du manque d’intensité, il a omis de souligner ce qui manquait à l’équipe de rojiblanco. « Sur le terrain, il y a des moments où vous êtes meilleur et d’autres pire. Froidement, lorsque nous analyserons le match, nous verrons ce que nous avons échoué et ce qui nous a manqué. Nous devons nous relever pour réessayer la saison prochaine », a-t-il déclaré.

« Quand vous perdez, vous êtes blessé et triste. C’est une compétition différente, à un seul match, et en trois matchs, vous pourriez gagner une Ligue des champions. Cela ne pourrait pas être », a poursuivi le milieu de terrain madrilène.

Enfin, Koke a mis en lumière le match du Portugais Joao Félix, auteur du matelas de but. « Joao nous a beaucoup donné quand il s’agit de partir, il nous a donné un match nul. Nous avons eu de la malchance dans le deuxième but, c’est comme ça que le football est. Nous étions très excités par cette Ligue des champions et nous devons nous lever comme nous le faisons toujours », a-t-il conclu.