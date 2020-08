Pep Guardiola Il n’a pas caché sa confiance en son Manchester City avant le match de ce vendredi contre lui Real Madrid. « J’ai le sentiment que nous sommes prêts. Pour jouer un bon match demain, gagner et pouvoir passer le match nul, a déclaré le Catalan lors de la conférence de presse précédant le match.

08/06/2020 à 17:12

CEST

Pol Ballús

City affronte le duel avec l’avantage de gagner 1-2 au match aller, même si Pep est clair que sa priorité doit être d’imposer son style: « Pour préparer le match, nous nous sommes concentrés davantage sur ce que nous pouvons faire pour nuire à Madrid plus que sur toute autre chose », et a ajouté: « Parfois, les entraîneurs se préparent pour un match, mais le jeu vous emmène d’une autre manière. Notre objectif sera d’amener le jeu dans certaines zones où nous pouvons endommager Madrid & rdquor ;.

Il Real Madrid arrive à Manchester avec le besoin de marquer des buts, et sa grande menace sera Karim Benzema. Guardiola a été demandé par le Français, et comment voit-il sa performance par rapport à celle de Leo Messi cette saison. La réponse de Pep était claire: «Benzema est un joueur fantastique, Je le suis depuis qu’il est jeune et je sais à quel point il est bon. Mais depuis mon passage à Barcleona, il y a eu 20 joueurs qui, à leur apogée, ont été comparés à Messi. 20 joueurs! Benzema en fait partie & rdquor;.

La rivalité de Guardiola avec Madrid est évidente. Les résultats qu’il a récoltés en tant que technicien du Barça Avant l’éternel rival, ils parlent d’eux-mêmes, bien que Pep ait essayé de résoudre le problème: «Ces jeux ne signifient pas plus pour moi. Évidemment, je serai toujours un fan du Barça. C’est le club où j’ai grandi et celui qui a fait de moi ce que je suis. Mais j’ai aussi joué contre eux au Bayern et mon seul objectif est de me concentrer sur ce qu’il faut faire pour gagner. Je ne perds pas de temps sur autre chose & rdquor;.

L’équipe de Santpedor a également reconnu les problèmes de son équipe lors des précédents tours de qualification lorsqu’il s’agit de concéder des buts dans ce type de match: «Plus que de concéder des buts, c’est voir comment nous les adaptons dans les grands matches. Nous avons discuté ces dernières années au club de ce qu’il faut faire pour éviter ces objectifs ou ces erreurs. Nous en sommes conscients, et nous devons aller plus loin & rdquor;.