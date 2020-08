Ouragan Joao Felix. L’attaquant portugais de l’Atlético de Madrid a révolutionné le match contre Leipzig et son émergence a changé le scénario du match. L’Atlético n’était pas là et Dani Olmo Il a mis les choses en difficulté pour les colchoneros avec son but à la 51e minute. Cependant, Joao est entré en 58 et en 71 ‘il a déjà forcé le penalty qu’il a lui-même transformé.

13/08/2020

Allumé à 23:52

CEST

.

Pas un quart d’heure ne s’était écoulé lorsque la pièce qui a donné de l’air à l’Atlético est arrivée. Le Portugais est parti avec le fantasme de ses rivaux et a jeté un mur avec Diego Costa ce qui l’a laissé dans une position française dans la région. Jusqu’à ce qu’il vienne Klostermann. L’arrière central a renversé l’attaquant portugais et l’arbitre a signalé la peine maximale. Il a été exécuté par Joao lui-même, qui s’adapte très bien à la droite de Gulácsi, qui a deviné l’intention mais ne l’a pas sortie.

Le 1-1 a coulé Leipzig et a stimulé les rojblancos, qui ont une dizaine de minutes pour essayer d’empêcher le duel de se prolonger jusqu’aux prolongations.