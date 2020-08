Kevin de Bruyne n’a pas caché sa déception après la défaite de Manchester City contre Lyon (Photo: .)

Kevin de Bruyne a exprimé sa frustration à Manchester City en faisant les mêmes vieilles erreurs à la suite de leur élimination de la Ligue des champions et a distingué Houssem Aouar pour sa superbe performance lors de la victoire de Lyon.

City était le favori pour se qualifier pour les demi-finales, mais a de nouveau échoué en Europe alors que Lyon a sanctionné son spectacle terne à l’Estadio Jose Alvalade du Sporting samedi soir.

Maxwel Cornet a bouclé un effort précis autour d’Ederson pour ouvrir le score au milieu de la première mi-temps avant que De Bruyne ne trouve le dos pour donner de l’espoir aux hommes de Pep Guardiola à 20 minutes de la fin à Lisbonne.

Sterling a raté une occasion en or de niveler (Photo: .)

Mais Moussa Dembele a rétabli l’avance de Lyon à peine quatre minutes après avoir remplacé Memphis Depay et Raheem Sterling a laissé passer une occasion en or d’égaliser à la 86e minute, tirant sur un filet vide à bout portant alors qu’il semblait plus facile de marquer.

La nervosité de Sterling a semblé se propager alors qu’Ederson tentait une frappe apprivoisée d’Aouar directement aux pieds de Dembele et que le remplaçant de seconde période ne faisait aucune erreur à bout portant pour mettre la cravate au lit.

S’adressant à BT Sport peu de temps après le coup de sifflet final, De Bruyne a déclaré: «C’est une année différente, la même chose.

«La première mi-temps n’était pas assez bonne, je pense que nous le savons. Nous avons commencé lentement, nous n’avions pas beaucoup d’options.

«Je pense qu’en deuxième mi-temps, nous avons très bien joué. Nous sommes revenus à 1-1 et avons eu quelques occasions. C’était alors évidemment 2-1 et 3-1 pour terminer le match. C’était dommage pour nous de sortir de cette façon. »

Dembele est sorti du banc pour détruire les espoirs de City (Photo: .)

De Bruyne a déploré l’échec choquant de Sterling à la mort et a déclaré que City devait apprendre de leurs erreurs qui leur ont coûté si cher en Ligue des champions.

« Je pense que nous avons bien joué en seconde période, nous les avons mis sous pression, nous avons joué plus offensivement comme nous le faisons normalement et nous les avons eues », a-t-il ajouté.

« Leur » gardien a effectué quelques arrêts et à 2-1, si Raz [Sterling] marque 2-2 et le jeu continue.

C’est le football, c’est de belles marges qui ont fait la différence et vous savez, c’est fini maintenant. Nous devons apprendre, ce n’est pas assez bien. »

Plus: Ligue des champions



De Bruyne a ensuite applaudi la performance dynamique de Lyon et a félicité Aouar pour sa contribution au Portugal.

Interrogé sur le point de savoir si les joueurs de City étaient «déstabilisés» par le changement d’approche de Guardiola, le Belge a déclaré à RMC Sport: «Je ne sais pas, je vais devoir revoir le match.

«Il y a peut-être la tactique du manager et des joueurs.

«Les titres que nous avons remportés sont venus lorsque nous avons marqué et bien défendu.

«Nous avons commis plusieurs erreurs cette année des deux côtés, vous ne pouvez pas faire cela. Je pense que l’OL joue très bien, comme une équipe. »

Concernant le joueur qui l’a le plus impressionné, De Bruyne a répondu: «Il y a Aouar qui a fait un bon match aujourd’hui.»

