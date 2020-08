Kylian Mbappe veut une histoire entièrement française en finale de la Ligue des champions (Photo: .)

Kylian Mbappe pense qu’un affrontement entre le Paris Saint-Germain et Lyon en finale de la Ligue des champions serait une «occasion très spéciale» et espère que l’équipe de Rudi Garcia pourra battre le Bayern Munich en demi-finale de mercredi.

Mbappe a commencé le match alors que le PSG a balayé le RB Leipzig mardi, réservant sa place pour la finale de la Ligue des champions où ils rencontreront Lyon ou le Bayern.

Les champions allemands sont clairement les favoris pour accéder à la finale de dimanche après avoir humilié Barcelone 8-2 en quart de finale, mais Mbappe adorerait disputer une affaire entièrement française à Lisbonne.

« Je préfère jouer à Lyon, bien sûr, car c’est une équipe française », a déclaré l’international français.

«Ce sera un match très difficile. Si c’est le Bayern, bien, mais si c’était Lyon, cela en ferait certainement une occasion très spéciale. »

Lyon n’est certainement pas un jeu d’enfant, après avoir battu la Juventus et Manchester City pour atteindre les quatre derniers, mais la forme endémique du Bayern au niveau national et en Europe a été telle que les Allemands sont voués à progresser.

Plus: Football



Mbappe apprécie les chances de son équipe contre l’un ou l’autre adversaire, comparant les progrès de cette équipe du PSG à ceux de l’équipe de France qui a remporté la Coupe du monde 2018.

« Je ressens la même ambiance parce que nous avons réussi à créer un groupe où chacun connaît son importance et chacun fait son travail », a déclaré l’attaquant de 21 ans.

«Nous faisons beaucoup d’activités en dehors du terrain, peut-être que c’est trop pour certains, mais c’est ainsi que vous remportez des titres.

«Il est plus facile de faire des efforts et des sacrifices pour vos coéquipiers s’ils sont vos amis.»

Mbappe envisage un premier titre en Ligue des champions (Photo: UEFA / UEFA via .)

Le patron du PSG Thomas Tuchel est ravi d’atteindre la finale avec cette équipe pour la première fois et a fait l’éloge de ses «grands joueurs», dont Mbappe et ses collègues attaquants, Angel Di Maria et Neymar.

‘C’est incroyable! Nous sommes ici pour jouer une finale et gagner », a déclaré Tuchel à RMC Sport. «L’équipe a très bien fait. L’équipe a montré ses qualités, sa faim et sa détermination. C’était un bon mélange. Et nous méritions de gagner.

«J’étais très nerveux, oui, et j’ai ressenti la pression. J’ai des joueurs habitués à cette pression et ils adorent ça. Dans le football, on n’est jamais sûr. Mais, nous avons bien défendu. Et c’était très important. Nous avions le bon état d’esprit.

«Notre plan était de garder nos principes du jeu, de contrôler les espaces et d’utiliser la vitesse de Di Maria, Mbappe et Neymar. C’est une compétition pour les grands joueurs. Nous devons les mettre à l’aise. Il ne faut pas trop s’adapter à l’adversaire, il faut montrer sa force. Et l’équipe a montré sa faim et son désir de souffrir ensemble. »

PLUS: Neymar, Lewandowski ou Mbappe? Van Persie nomme le meilleur attaquant de la Ligue des champions

PLUS: Kylian Mbappe fait les pronostics Ballon d’Or après avoir aidé le PSG à atteindre la première finale de la Ligue des champions

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } /** * Only load fb sdk if we have GDPR consent or CMP is not required */ (window.requireConsent || Promise.resolve()).then(function(hasConsent) { if (hasConsent) { if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } } }); })();