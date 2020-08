Les travaux sur un nouveau stade pour le FC Cincinnati, côté MLS, ont repris mardi à la suite de deux incidents racistes qui ont obligé l’entrepreneur Turner Construction à organiser près de deux heures de formation anti-biais pour tous les travailleurs du site.

Selon une source au courant de la situation, un incident impliquait l’utilisation d’insultes racistes et l’autre impliquait un langage raciste griffonné sur le mur d’un monte-charge qui transporte les travailleurs entre les étages du chantier.

Le vice-président de Turner Construction, David Spaulding, a confirmé dans un communiqué que deux personnes qui travaillaient pour un sous-traitant ont été identifiées comme les auteurs et ont été définitivement expulsées du chantier.

Spaulding a déclaré que Turner Construction avait une politique de tolérance zéro en termes de comportement raciste, mais à la lumière de la mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis le 25 mai, ainsi que des incidents sur le chantier, l’entreprise a décidé de prenez d’autres mesures et dirigez également la session de formation.

« Nous avons décidé que rien de moins qu’une réaction excessive serait une sous-réaction », a déclaré Spaulding à ESPN. « En tant qu’entreprise, nous comprenons également qu’il ne suffit pas d’empêcher quelqu’un de le faire. Et c’est pourquoi nous avons tenu une pause et avons eu près de deux heures de formation pour chaque travailleur sur le site – parce que nous pensons aussi que nous peut faire avancer l’industrie si nous éduquons les gens.

« Le simple fait de retirer quelqu’un du site et de ne pas en parler ne fait pas partie de la solution. Il s’agit simplement de le pousser à travers, alors nous voulions réécrire le récit. »

La formation anti-préjugés consistait en une présentation de 30 minutes illustrant les incidents racistes passés aux États-Unis, y compris le massacre de Tulsa en 1921, le logement fédéral et la redlining, et le meurtre de Floyd. La formation comprenait également une discussion sur le traitement des personnes avec dignité et respect.

«Sur nos chantiers, la première chose qui nous tient à cœur, c’est la sécurité, renvoyer les gens chez eux tous les soirs. Et ce n’est pas simplement la sécurité physique – c’est aussi la sécurité mentale», a déclaré Spaulding. « Ils doivent pouvoir venir travailler dans un lieu de dignité et de respect où les gens les traitent bien. »

La construction du stade de 250 millions de dollars a commencé en décembre 2018 et devrait être achevée d’ici le début de la saison régulière de la MLS 2021.

Les responsables du FC Cincinnati ont déclaré que l’équipe soutenait la décision de Turner.

« Le FC Cincinnati a été choqué d’apprendre deux incidents racistes sur le chantier du stade », a déclaré l’équipe dans un communiqué. « Le FC Cincinnati ne tolérera pas le racisme sur le chantier du stade ou dans toute partie de l’organisation du FC Cincinnati. Nous devons tous être vigilants pour lutter contre le racisme systémique qui existe malheureusement dans notre pays et dans la communauté locale. »

C’est la troisième fois cette année que FAC est impliquée, directement ou indirectement, dans des incidents racistes. Plus tôt cette année, Ron Jans a démissionné de son poste de manager de l’équipe à la suite d’une enquête sur son utilisation d’insultes raciales. Plus tard, FCC a interdit à vie à un fan d’avoir adressé des remarques racistes via Twitter à deux des joueurs de l’équipe.