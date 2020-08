Thiago Alcantara Il a pris la parole après la victoire du Bayern en zone mixte et, malgré la victoire contre Lyon qui leur a donné une passe pour la grande finale de la Ligue des champions, il a voulu être prudent et ne pas se laisser emporter par l’euphorie, mais confiant que la sienne ira de l’avant. Match de dimanche contre le PSG.

19/08/2020 à 23:54

CEST

.

« Nous n’avons pas réfléchi plus loin. Nous n’avons regardé que ce match, avec le résultat en notre faveur, si nous faisions bien, si nous jouions mal … A un moment donné en seconde période, nous étions mal à l’aise à cause de la fatigue et du score en faveur, mais nous savions bien le contrôler. C’était doux-amer, mais nous allons arrêter de dire des bêtises, nous sommes en finale de Ligue des champions « .

L’ancien joueur du Barça a également souligné que « nous ne voulons pas savoir sur les invaincus. Nous allons match par match, nous voulons gagner et maintenant encore plus en finale. Comme on dit en Espagne, la finale ne se joue pas, elle est gagnée. Nous sommes calmes, nous jouons bien. On a de la joie dans le vestiaire, mais il n’est pas nécessaire de s’en vanter ».