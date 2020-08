La France est euphorique ce dimanche avec la qualification surprise de Lyon pour les demi-finales de la Ligue des champions, dans un scénario inédit avec deux équipes françaises dans cette phase de la compétition, dont aucune Le président Emmanuel Macron a nié s’être félicité.

16 août 2020 à 10h50

CEST

.

Dans un message sur votre Compte Twitter, Macron établit avec une note humoristique un parallèle entre politique et football, notant que ce qui se passe maintenant en demi-finale est un double duel franco-allemand, entre Lyon et Leipzig, d’une part, et le Paris Saint Germain (PSG) et le Bayern Munich, d’autre part.

«A Bruxelles comme sur les terrains de jeux, la France et l’Allemagne moteurs de l’Europe. La chancelière Merkel ne me reprochera pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi … », écrit-il avec ironie.

Triomphe de Lyon contre Manchester City 3-1 est le principal sujet d’actualité dans les médias ce dimanche, et comment pourrait-il en être autrement, « L’Équipe » dédie sa couverture à la formation française avec un gros titre qui est plutôt un hommeAliénez vos joueurs: « Fabuleux! »

Le journal sportif souligne qu’après avoir éliminé la Juventus de Turin, les Lyonnais ont réussi à hier soir « un autre grand exploit européen » en quittant Manchester City au bord du chemin, avec ce que cela signifie d’avoir deux équipes françaises en demi-finale.

Moussa Dembelé prend tous les superlatifs, après avoir marqué les deux buts qui ont donné la victoire à Lyon après avoir pris le terrain à la 75e minute en tant que remplaçant et devenir, en seulement un quart d’heure, le meilleur joueur du match.

Exploit capital

La populaire « Le Parisien « parle aussi » d’un exploit majeur « de l’Olympique Lyonnais qui permet à deux clubs français de maintenir leurs aspirations au titre le plus précieux du Vieux Continent.

Pour « Le Parisien », cependant, le favori est le Bayern. Mais à côté de lui, il indique que le PSG est une alternative crédible à la victoire, puis il y a les «deux invités surprises» que sont Lyon et Leipzig.

La radio « France Info » il n’arrête pas de qualifier dans ses newsletters d ‘ »historique pour le football français » réalisé par Lyon et considère que cette configuration des demi-finales de Ligue des champions représente également « une bonne revanche » pour le championnat de France, tant critiqué pour ne pas avoir repris la compétition après l’accouchement