Ce fut un week-end folle pour la Juventus car, dans les 24 heures, ils ont été expulsés de la Ligue des champions, ont renvoyé Maurizio Sarri et ont embauché l’entraîneur novice Andrea Pirlo pour le remplacer.

Même remporter le titre de Serie A une semaine auparavant n’était pas suffisant pour garder Sarri dans un poste alors que la Juventus se séparait de son entraîneur samedi après-midi, après leur élimination par Lyon la nuit précédente.

Alors que beaucoup vantaient Mauricio Pochettino comme un remplaçant potentiel, les Bianconeri ont plutôt décidé de promouvoir Pirlo au poste supérieur et ont annoncé le rendez-vous quelques heures seulement après la confirmation du départ de Sarri.

La nomination a été un choc car Pirlo, le milieu de terrain élégant qui a remporté le Scudetto à chacune de ses quatre années en tant que joueur de la Juve, n’a aucune expérience en gestion et n’a été embauché comme entraîneur des moins de 23 ans du club que le 30 juillet.

Les choses n’ont pas démarré très bien non plus, car Pirlo a marqué le mauvais Juventus dans son tweet d’introduction – offrant accidentellement ses remerciements à un compte de santé et de bien-être basé aux États-Unis.

. @ Juventus: « Figurati amico mio. Ti voglio bene dai tempi dell’assist a Grosso ». pic.twitter.com/qV6cHyyhSp – Fabrizio Biasin (@FBiasin) 9 août 2020

Espérons simplement que cela ne soit pas un présage pour le reste de son mandat car, en ce qui concerne les nominations à la direction de choc, il y a généralement beaucoup de ratés ainsi que des succès étranges.

Ciro Ferrara

La Juventus a des antécédents lorsqu’il s’agit de nommer des entraîneurs en chef sans expérience. L’ancien défenseur des Bianconeri, Ferrara, a été engagé dans un premier temps pour voir le reste de la saison 2008-09 lorsque Claudio Ranieri a été limogé à deux semaines de la fin.

Ferrara a pris un départ satisfaisant mais n’a finalement duré que jusqu’au janvier suivant, quand une série de résultats lamentables l’a vu remplacé par Alberto Zaccheroni, plus établi.

Il est encore à peine croyable qu’un joueur qui répertorie l’Ajax, la Juventus, Barcelone et les deux géants de Milan sur son CV ait passé du temps dans l’abri du Barnet FC, mais Davids a fait exactement cela pendant deux ans entre décembre 2012 et janvier 2014.

En tant que joueur-entraîneur de l’équipe de la Ligue 2, Davids a été expulsé cinq fois, a porté le maillot n ° 1 dans l’espoir que cela «déclencherait une tendance» et a refusé de se rendre à des matches à l’extérieur qu’il jugeait trop éloignés de son nord de Londres. Accueil. Barnet a également été relégué hors de la Ligue de football sous sa direction, bien qu’ils aient réussi à gagner une promotion l’année après le départ du Néerlandais.

Gary Neville

Une embauche de direction qui reste perplexe et déconcertante à ce jour, Neville a été confié les rênes à Valence en décembre 2015, apparemment à l’improviste – bien qu’il soit vite devenu évident que sa nomination était en grande partie le résultat de ses liens personnels avec le propriétaire du club Peter Lim .

L’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre devenu expert de Sky Sports a duré sept mois tumultueux avant une raclée 7-0 de Barcelone et une sortie sans cérémonie de la Ligue Europa qui l’ont finalement destitué tout en bénéficiant du taux de victoire le plus bas de tous les entraîneurs de Los Che à La Histoire de la Liga (18,8%).

Marcelo Bielsa

Les joueurs de Leeds ont accueilli Marcelo Bielsa comme un héros à l’entraînement aujourd’hui 😂👏 (via luke_ayling2 / Instagram) pic.twitter.com/BUuiekni8E – ESPN FC (@ESPNFC) 18 juillet 2020

C’est toujours un peu étrange que Bielsa, auteur d’entraîneur de renommée mondiale et passionné de seau, soit en charge de Leeds United, mais étant donné que l’Argentin vient de les promener en Premier League après deux ans à la tête, nous supposons que nous devrions commencer à nous habituer à l’idée. .

José Mourinho

Il est de retour. pic.twitter.com/SUxl4eEirK – ESPN FC (@ESPNFC) 20 novembre 2019

Peut-être la chose la plus choquante à propos de Mourinho acceptant de gérer Tottenham Hotspur – encore plus que sa nomination en novembre 2019 le matin après le limogeage inopiné de Mauricio Pochettino – est qu’il a clairement dit qu’il n’accepterait jamais une telle chose quelques années à l’avance. .

En 2005, Mourinho a juré qu’il ne pourrait jamais accepter un emploi avec les Spurs en raison de son amour et de son respect profonds pour tout ce qui concerne Chelsea.

Il a été loin d’être simple pour les Spurs sous Mourinho, mais il a guidé son équipe de la 14e à la sixième place.

Ole Gunnar Solskjaer

Treårskontrakt i United – Solskjær skal ut på nye eventyr! 🤴🙌 pic.twitter.com/hB7dnMy4VM – TV 2 Sporten (@ 2sporten) 28 mars 2019

En parlant de Mourinho, Manchester United a pris la tactique inhabituelle d’éviter les grands noms lorsqu’il cherchait un remplaçant approprié pour le Portugais après son départ d’Old Trafford en décembre 2018.

Dans un visage familier (bébé) en tant que gardien sous la forme de Solskjaer, dont le manque relatif d’expérience de haut niveau (remportant le titre norvégien avec Molde, relégué de la Premier League avec Cardiff City) a été contré par son fervent désir de re – toujours à la « manière unie » dans son ancien club bien-aimé – une philosophie qui a commencé à porter ses fruits à la fin de la campagne 2019-20 quand il a obtenu le poste à temps plein.

Mikel Arteta

✅ 2014

✅ 2015

✅ 2020 Mikel Arteta mène à nouveau Arsenal à la gloire de la FA Cup 👏 pic.twitter.com/nknqjTgIyt – ESPN FC (@ESPNFC) 1 août 2020

L’expérience Unai Emery ayant été considérée comme un échec, Arsenal s’est tourné vers un nom familier lorsque le poste de direction s’est ouvert à nouveau en décembre dernier.

Une vague de noms a été mentionnée au passage, mais les Gunners ont choisi de choisir l’assistant de Pep Guardiola à Manchester City et de l’engager comme nouveau manager à temps plein malgré qu’il n’ait aucune expérience dans le rôle.

Ancien capitaine de club sous Arsène Wenger, Arteta a remporté la FA Cup lors de sa première demi-saison aux Emirats, ce qui est plutôt bien dans le livre de tout le monde.