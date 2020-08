Section

Sports universels ›Football

Image

Tarte pour la photo de cette note ou pour la vidéo associée.

.

Titre:

La Ligue des champions peut être vue sur Netflix

Titre court

La Ligue des champions peut être vue sur Netflix

Résumé abrégé pour la colonne centrale

La plateforme commencera à diffuser des matchs de football

résumé

La plateforme commencera à diffuser des matchs de football

Soumis par: Soumis il y a 2 jours 9 heures par mauricio.gutierrez.Date de publication: 9:48 amDernière modification: 9:48 am

Auteur

Sports universels

Auteur: mauricio.gutierrez

Corps

Ce n’est pas un secret que Netflix Il est devenu le compagnon de nombreuses familles dans cette quarantaine et maintenant, en plus des films et des séries, vous pouvez regarder le football en direct.

Bien que désormais possible uniquement en France, Netflix a annoncé qu’il diffusera le Ligue des champions, Ligue Europa, en plus de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de ce pays à travers leurs forfaits de base.

LIRE PLUS: L’Amérique cherche un autre renfort

Les retransmissions débuteront le 17 août et le premier match à regarder sera l’Olympique de Marseille contre Saint Etienne, en plus des quarts de finale de la Ligue des champions.

Il n’est pas exclu qu’à l’avenir, les transmissions via Netflix atteignent d’autres pays.

Mots clés

Ligue des champions

Netflix

Points forts de la collection Field

Style d’image

Sans image

Titre minute par minute

La Ligue des champions peut être vue sur Netflix

Image d’ouverture

ouverture_image

Ouvrir le style d’image

Grande image

Masquer les commentaires facebook

Ne pas afficher l’image sur le côté gauche de la maison

0

Miette de pain:

AccueilChampions League

En savoir plus: En savoir plus